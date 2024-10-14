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الأمم المتحدة: القوات الإسرائيلية تحاصر آلاف المدنيين من دون طعام أو إمدادات في شمال غزة

10/14/2024 7:14:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

جنيف‭ - (‬رويترز‭): ‬قال‭ ‬مكتب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬أمس‭ ‬إنه‭ ‬يشعر‭ ‬بالصدمة‭ ‬إزاء‭ ‬الضربات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬العنيفة‭ ‬المستمرة‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أسبوع‭ ‬على‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬حيث‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬عشرات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬المدنيين‭ ‬محاصرون‭ ‬دون‭ ‬طعام‭ ‬أو‭ ‬إمدادات‭. ‬

وأضاف‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬في‭ ‬ظل‭ ‬تصاعد‭ ‬الأعمال‭ ‬القتالية‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬يعزل‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يبدو‭ ‬شمال‭ ‬غزة‭ ‬تماما‭ ‬عن‭ ‬بقية‭ ‬القطاع‭ ‬وينفذ‭ ‬أعمالا‭ ‬قتالية‭ ‬وسط‭ ‬تجاهل‭ ‬تام‭ ‬لحياة‭ ‬المدنيين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬وأمنهم‮»‬‭. ‬

وذكر‭ ‬أنه‭ ‬تلقى‭ ‬تقارير‭ ‬تفيد‭ ‬بأن‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬أقامت‭ ‬حواجز‭ ‬رملية‭ ‬عند‭ ‬مفترق‭ ‬طريق‭ ‬رئيسي،‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬فعليا‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬إغلاق‭ ‬شمال‭ ‬غزة‮»‬‭ ‬وإطلاق‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬يحاولون‭ ‬الفرار‭. ‬

‭ ‬وقال‭ ‬مسعفون‭ ‬فلسطينيون‭ ‬إن‭ ‬عشرة‭ ‬أشخاص‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬استشهدوا‭ ‬وأصيب‭ ‬40‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غزة‭ ‬أمس‭ ‬بسبب‭ ‬قذائف‭ ‬دبابات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬استهدفت‭ ‬أشخاصا‭ ‬كانوا‭ ‬يصطفون‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬الطعام‭.‬

وذكر‭ ‬المسعفون‭ ‬أن‭ ‬طائرة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬مسيرة‭ ‬أطلقت‭ ‬النار‭ ‬أيضا‭ ‬على‭ ‬عشرات‭ ‬السكان‭ ‬الذين‭ ‬تجمعوا‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬الطعام‭ ‬في‭ ‬جباليا‭ ‬أحد‭ ‬مخيمات‭ ‬اللاجئين‭ ‬الثمانية‭ ‬التاريخية‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬وأضافوا‭ ‬أن‭ ‬نساء‭ ‬وأطفالا‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الضحايا‭. ‬

وجباليا‭ ‬هي‭ ‬محور‭ ‬يتركز‭ ‬عليه‭ ‬عدوان‭ ‬إسرائيلي‭ ‬منذ‭ ‬نحو‭ ‬عشرة‭ ‬أيام‭. ‬وأكمل‭ ‬الجيش‭ ‬تطويق‭ ‬مخيم‭ ‬اللاجئين‭ ‬التاريخي‭ ‬وأرسل‭ ‬دبابات‭ ‬إلى‭ ‬بلدتي‭ ‬بيت‭ ‬لاهيا‭ ‬وبيت‭ ‬حانون‭ ‬المجاورتين‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬الهدف‭ ‬المعلن‭ ‬المتمثل‭ ‬في‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬مقاتلي‭ ‬فصائل‭ ‬المقاومة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬الذين‭ ‬يحاولون‭ ‬إعادة‭ ‬تجميع‭ ‬صفوفهم‭ ‬هناك‭. ‬

وتشبه‭ ‬الأيام‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية‭ ‬المراحل‭ ‬السابقة‭ ‬من‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬مطالبة‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬بالإخلاء‭ ‬باتجاه‭ ‬الجنوب‭ ‬مع‭ ‬تصعيد‭ ‬ضغوطه‭ ‬على‭ ‬حماس‭ ‬ودعوة‭ ‬الحركة‭ ‬لهم‭ ‬بعدم‭ ‬المغادرة‭ ‬لأنها‭ ‬تنطوي‭ ‬على‭ ‬مخاطر‭ ‬كبيرة‭ ‬للغاية‭. ‬

وتعرض‭ ‬الجزء‭ ‬الشمالي‭ ‬من‭ ‬غزة،‭ ‬الذي‭ ‬يقطنه‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬سكان‭ ‬القطاع‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬2‭.‬3‭ ‬مليون‭ ‬نسمة،‭ ‬لقصف‭ ‬شديد‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الذي‭ ‬بدأ‭ ‬قبل‭ ‬عام‭. ‬

وتشير‭ ‬تقديرات‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مئات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬شمال‭ ‬غزة‭ ‬تركوا‭ ‬منازلهم‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬العدوان‭ ‬مدفوعين‭ ‬بأوامر‭ ‬إخلاء‭ ‬إسرائيلية‭ ‬وهجوم‭ ‬بري‭ ‬عسكري‭ ‬على‭ ‬مناطقهم،‭ ‬بينما‭ ‬بقي‭ ‬حوالي‭ ‬400‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭. ‬

لكن‭ ‬بعد‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬القتال‭ ‬البري‭ ‬الشديد‭ ‬هناك،‭ ‬أعادت‭ ‬إسرائيل‭ ‬قواتها‭ ‬إلى‭ ‬جباليا‭ ‬للقضاء‭ ‬على‭ ‬مقاتلي‭ ‬المقاومة‭ ‬الذين‭ ‬قالت‭ ‬إنهم‭ ‬يعيدون‭ ‬تجميع‭ ‬صفوفهم‭ ‬لشن‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الهجمات‭. ‬

وقال‭ ‬الجناحان‭ ‬المسلحان‭ ‬لحركتي‭ ‬حماس‭ ‬والجهاد‭ ‬الإسلامي‭ ‬إن‭ ‬مقاتليهما‭ ‬ينفذون‭ ‬هجمات‭ ‬ضد‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬بالصواريخ‭ ‬المضادة‭ ‬للدبابات‭ ‬وقذائف‭ ‬الهاون‭. ‬

ولم‭ ‬تكن‭ ‬هناك‭ ‬أي‭ ‬راحة‭ ‬من‭ ‬القصف‭ ‬بالنسبة‭ ‬للسكان‭. ‬وقالت‭ ‬مروة‭ (‬26‭ ‬عاما‭) ‬التي‭ ‬غادرت‭ ‬مع‭ ‬عائلتها‭ ‬إلى‭ ‬مدرسة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭ ‬‮«‬إحنا‭ ‬بيتم‭ ‬قصفنا‭ ‬من‭ ‬السما‭ ‬ومن‭ ‬الأرض‭ ‬بدون‭ ‬توقف‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬أسبوع‭.. ‬بيعاقبونا‭ ‬مشان‭ ‬رفضنا‭ ‬نترك‭ ‬بيوتنا‮»‬‭. ‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬الناس‭ ‬يخشون‭ ‬من‭ ‬أنهم‭ ‬قد‭ ‬لا‭ ‬يستطيعون‭ ‬العودة‭ ‬مطلقا‭ ‬إذا‭ ‬اتجهوا‭ ‬جنوبا‭. ‬

وقالت‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬من‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬إسرائيل‭ ‬تستهدف‭ ‬تهجير‭ ‬سكان‭ ‬شمال‭ ‬غزة‭ ‬بالقوة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬القصف‭ ‬المتواصل‭ ‬ومنع‭ ‬وصول‭ ‬المساعدات‭ ‬والغذاء‭ ‬والوقود‭. ‬

وقال‭ ‬سامي‭ ‬أبو‭ ‬زهري‭ ‬القيادي‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬حماس‭ ‬لرويترز‭ ‬‮«‬على‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬أن‭ ‬يتحمل‭ ‬مسؤولياته‭ ‬وأن‭ ‬يأخذ‭ ‬موقفا‭ ‬ضد‭ ‬جريمة‭ ‬الحرب‭ ‬هذه‭ ‬والتي‭ ‬يقوم‭ ‬الاحتلال‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬بإغلاق‭ ‬المنطقة‭ ‬ومنع‭ ‬وصول‭ ‬المواد‭ ‬الإغاثية‭ ‬والطبية‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬أبو‭ ‬زهري‭ ‬‮«‬وبذلك‭ ‬فهو‭ ‬يتسبب‭ ‬بالموت‭ ‬البطيء‭ ‬وأيضا‭ ‬القتل‭ ‬اليومي‭ ‬المباشر‭ ‬الذي‭ ‬يمارسه‭ ‬الاحتلال‮»‬‭.‬

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