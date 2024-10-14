تنفيذا لتوجيهات خالد بن حمدفتح باب التسجيل في دوري ((فريج الذهب)) لكرة القدم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، تعلن الهيئة العامة للرياضة والاتحاد البحريني لكرة القدم عن فتح باب التسجيل للمشاركة في منافسات دوري فريج الذهب لكرة القدم.
ويعتبر دوري «فريج الذهب» إحدى المبادرات الرائدة في إطار مشروع «جيل الذهب» الذي أطلقه سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، بهدف دعم جهود اكتشاف المواهب، وتغذية المنتخبات الوطنية بأفضل الخامات التي من شأنها مواصلة حصد الإنجازات ورفع راية الوطن عالياً في السنوات المقبلة.
وتم فتح باب التسجيل للاعبين الناشئين الراغبين في المشاركة ضمن نطاق محافظات المملكة الأربعة، حيث ستقام منافساتها على الملاعب التي تم إنشاؤها في إطار المشروع «ملاعب الفريح» الرائد والاستراتيجي، في مختلف مدن وقرى البحرين.
وتشمل الفئة العمرية التي يمكنها المشاركة في الدوري ما بين مواليد 2012 ولغاية 2014، تحت إشراف مختصين فنيين وطنيين في الاتحاد البحريني لكرة القدم، على أن يكون اللاعب المشاركة غير مسجل في كشوفات أي نادي أو في كشوفات الاتحاد البحريني لكرة القدم للموسم الرياضي 2024/2025، حيث أعلنت الهيئة العامة للرياضة رابطا خاصا للتسجيل على صفتها الرسمية على منصبات التواصل الاجتماعي، الذي يستمر لغاية 23 من شهر أكتوبر الجاري.
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