تنفيذا لتوجيهات خالد بن حمدفتح باب التسجيل في دوري ((فريج الذهب)) لكرة القدم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

تنفيذاً‭ ‬لتوجيهات‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬تعلن‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬والاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬عن‭ ‬فتح‭ ‬باب‭ ‬التسجيل‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬فريج‭ ‬الذهب‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

ويعتبر‭ ‬دوري‭ ‬‮«‬فريج‭ ‬الذهب‮»‬‭ ‬إحدى‭ ‬المبادرات‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬جيل‭ ‬الذهب‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬أطلقه‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬بهدف‭ ‬دعم‭ ‬جهود‭ ‬اكتشاف‭ ‬المواهب،‭ ‬وتغذية‭ ‬المنتخبات‭ ‬الوطنية‭ ‬بأفضل‭ ‬الخامات‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬مواصلة‭ ‬حصد‭ ‬الإنجازات‭ ‬ورفع‭ ‬راية‭ ‬الوطن‭ ‬عالياً‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬المقبلة‭.‬

وتم‭ ‬فتح‭ ‬باب‭ ‬التسجيل‭ ‬للاعبين‭ ‬الناشئين‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬المشاركة‭ ‬ضمن‭ ‬نطاق‭ ‬محافظات‭ ‬المملكة‭ ‬الأربعة،‭ ‬حيث‭ ‬ستقام‭ ‬منافساتها‭ ‬على‭ ‬الملاعب‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬إنشاؤها‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬المشروع‭ ‬‮«‬ملاعب‭ ‬الفريح‮»‬‭ ‬الرائد‭ ‬والاستراتيجي،‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مدن‭ ‬وقرى‭ ‬البحرين‭.‬

وتشمل‭ ‬الفئة‭ ‬العمرية‭ ‬التي‭ ‬يمكنها‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬مواليد‭ ‬2012‭ ‬ولغاية‭ ‬2014،‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬مختصين‭ ‬فنيين‭ ‬وطنيين‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬اللاعب‭ ‬المشاركة‭ ‬غير‭ ‬مسجل‭ ‬في‭ ‬كشوفات‭ ‬أي‭ ‬نادي‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬كشوفات‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬للموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬2024/2025،‭ ‬حيث‭ ‬أعلنت‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رابطا‭ ‬خاصا‭ ‬للتسجيل‭ ‬على‭ ‬صفتها‭ ‬الرسمية‭ ‬على‭ ‬منصبات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬الذي‭ ‬يستمر‭ ‬لغاية‭ ‬23‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭.‬