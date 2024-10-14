مـواجـــهـة لـهـــا طـــابـــع خـــاص

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

أكد‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬هشام‭ ‬الماحوزي‭ ‬أن‭ ‬المواجهة‭ ‬التي‭ ‬ستجمع‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬السعودي‭ ‬لها‭ ‬طابع‭ ‬خاص‭ ‬بين‭ ‬منتخبين‭ ‬خليجيين،‭ ‬وقال‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬خاص‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‭ ‬الرياضي‮»‬‭: ‬طموحنا‭ ‬أن‭ ‬يظهر‭ ‬منتخبنا‭ ‬بصورة‭ ‬أفضل‭ ‬عن‭ ‬آخر‭ ‬مباراة‭ ‬له‭ ‬أمام‭ ‬إندونيسيا‭.‬

وأضاف‭: ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬ظهر‭ ‬هو‭ ‬الآخر‭ ‬بشكل‭ ‬منظم،‭ ‬ورغم‭ ‬خسارته‭ ‬أمام‭ ‬اليابان‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬واجبنا‭ ‬الحذر،‭ ‬وعدم‭ ‬التهاون‭ ‬واحترام‭ ‬المنافس،‭ ‬كما‭ ‬أننا‭ ‬سنواجهه‭ ‬على‭ ‬ملعبه‭ ‬وبين‭ ‬جماهيره،‭ ‬ولابد‭ ‬أن‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬شاهد‭ ‬وحلل‭ ‬أسلوب‭ ‬لعب‭ ‬المنافس‭ ‬وأعد‭ ‬الخطة‭ ‬المناسبة‭.‬

وطالب‭ ‬الماحوزي‭ ‬اللاعبين‭ ‬بضرورة‭ ‬تنويع‭ ‬الحلول‭ ‬الهجومية‭ ‬والتركيز‭ ‬طوال‭ ‬المباراة،‭ ‬وعدم‭ ‬الاستعجال،‭ ‬قائلا‭: ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نتحلى‭ ‬بالصبر‭ ‬والهدوء‭ ‬واللعب‭ ‬على‭ ‬الجزئيات‭ ‬البسيطة،‭ ‬واستغلال‭ ‬الكرات‭ ‬الثابتة‭ ‬والعرضيات‭ ‬داخل‭ ‬منطقة‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي،‭ ‬متمنيا‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬لمنتخبنا‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المواجهة‭ ‬المهمة‭ ‬والعودة‭ ‬بالنقاط‭ ‬الثلاث‭.‬