مـواجـــهـة لـهـــا طـــابـــع خـــاص

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
أكد المدرب الوطني هشام الماحوزي أن المواجهة التي ستجمع منتخبنا الوطني مع نظيره السعودي لها طابع خاص بين منتخبين خليجيين، وقال في تصريح خاص لـ«أخبار الخليج الرياضي»: طموحنا أن يظهر منتخبنا بصورة أفضل عن آخر مباراة له أمام إندونيسيا.
وأضاف: المنتخب السعودي ظهر هو الآخر بشكل منظم، ورغم خسارته أمام اليابان إلا أن من واجبنا الحذر، وعدم التهاون واحترام المنافس، كما أننا سنواجهه على ملعبه وبين جماهيره، ولابد أن الجهاز الفني شاهد وحلل أسلوب لعب المنافس وأعد الخطة المناسبة.
وطالب الماحوزي اللاعبين بضرورة تنويع الحلول الهجومية والتركيز طوال المباراة، وعدم الاستعجال، قائلا: يجب أن نتحلى بالصبر والهدوء واللعب على الجزئيات البسيطة، واستغلال الكرات الثابتة والعرضيات داخل منطقة المنتخب السعودي، متمنيا التوفيق والنجاح لمنتخبنا في هذه المواجهة المهمة والعودة بالنقاط الثلاث.
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