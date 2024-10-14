Tuesday, 15 October 2024 03:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مـواجـــهـة لـهـــا طـــابـــع خـــاص

10/14/2024 7:13:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

أكد‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬هشام‭ ‬الماحوزي‭ ‬أن‭ ‬المواجهة‭ ‬التي‭ ‬ستجمع‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬السعودي‭ ‬لها‭ ‬طابع‭ ‬خاص‭ ‬بين‭ ‬منتخبين‭ ‬خليجيين،‭ ‬وقال‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬خاص‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‭ ‬الرياضي‮»‬‭: ‬طموحنا‭ ‬أن‭ ‬يظهر‭ ‬منتخبنا‭ ‬بصورة‭ ‬أفضل‭ ‬عن‭ ‬آخر‭ ‬مباراة‭ ‬له‭ ‬أمام‭ ‬إندونيسيا‭.‬

وأضاف‭: ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬ظهر‭ ‬هو‭ ‬الآخر‭ ‬بشكل‭ ‬منظم،‭ ‬ورغم‭ ‬خسارته‭ ‬أمام‭ ‬اليابان‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬واجبنا‭ ‬الحذر،‭ ‬وعدم‭ ‬التهاون‭ ‬واحترام‭ ‬المنافس،‭ ‬كما‭ ‬أننا‭ ‬سنواجهه‭ ‬على‭ ‬ملعبه‭ ‬وبين‭ ‬جماهيره،‭ ‬ولابد‭ ‬أن‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬شاهد‭ ‬وحلل‭ ‬أسلوب‭ ‬لعب‭ ‬المنافس‭ ‬وأعد‭ ‬الخطة‭ ‬المناسبة‭.‬

وطالب‭ ‬الماحوزي‭ ‬اللاعبين‭ ‬بضرورة‭ ‬تنويع‭ ‬الحلول‭ ‬الهجومية‭ ‬والتركيز‭ ‬طوال‭ ‬المباراة،‭ ‬وعدم‭ ‬الاستعجال،‭ ‬قائلا‭: ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نتحلى‭ ‬بالصبر‭ ‬والهدوء‭ ‬واللعب‭ ‬على‭ ‬الجزئيات‭ ‬البسيطة،‭ ‬واستغلال‭ ‬الكرات‭ ‬الثابتة‭ ‬والعرضيات‭ ‬داخل‭ ‬منطقة‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي،‭ ‬متمنيا‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬لمنتخبنا‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المواجهة‭ ‬المهمة‭ ‬والعودة‭ ‬بالنقاط‭ ‬الثلاث‭.‬

MENAFN14102024000055011008ID1108778132

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث