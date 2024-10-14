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أنهى تدريبه على ((الجوهرة المشعة))..منتخبنا يواجه نظيره السعودي في التصفيات المونديالية

10/14/2024 7:13:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬جواد‭ ‬ الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

يخوض‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬مباراة‭ ‬مهمة‭ ‬وقوية‭ ‬في‭ ‬ضيافة‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي،‭ ‬ويطمح‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬المواجهة‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬نتيجة‭ ‬إيجابية‭ ‬والصعود‭ ‬في‭ ‬سلم‭ ‬الترتيب‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المنافسة‭ ‬القوية‭ ‬على‭ ‬إحدى‭ ‬بطاقتي‭ ‬التأهل‭ ‬المباشرة‭ ‬لنهائيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم،‭ ‬وسيقام‭ ‬اللقاء‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬التاسعة‭ ‬مساءً‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬مدينة‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬الرياضية‭ (‬الجوهرة‭ ‬المشعة‭) ‬بمدينة‭ ‬جدة،‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬لمنافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬التصفيات‭ ‬المونديالية‭ ‬المؤهلة‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭.‬

ويدخل‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬المواجهة‭ ‬برصيد‭ ‬أربع‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الرابع،‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬أستراليا‭ (‬1-0‭)‬،‭ ‬وخسارة‭ ‬من‭ ‬اليابان‭ (‬5-‭.)‬،‭ ‬وتعادل‭ ‬أمام‭ ‬إندونيسيا‭ (‬2-2‭)‬،‭ ‬بينما‭ ‬يدخل‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬اللقاء‭ ‬وفي‭ ‬رصيده‭ ‬أربع‭ ‬نقاط‭ ‬أيضاً‭ ‬بالمركز‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬تعادل‭ ‬أمام‭ ‬إندونيسيا‭ (‬1-1‭)‬،‭ ‬وفوز‭ ‬على‭ ‬الصين‭ (‬2-1‭)‬،‭ ‬وخسارة‭ ‬من‭ ‬اليابان‭ (‬2-0‭).‬

وغادرت‭ ‬بعثة‭ ‬المنتخب‭ ‬صباح‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬الماضي‭ ‬عبر‭ ‬طائرة‭ ‬خاصة‭ ‬بوفد‭ ‬رسمي‭ ‬برئاسة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬برفقة‭ ‬الأجهزة‭ ‬الإدارية‭ ‬والفنية‭ ‬والطبية،‭ ‬واللاعبين‭ ‬الذين‭ ‬اعتمد‭ ‬أسماءهم‭ ‬المدرب‭ ‬الكرواتي‭ ‬دراغان‭ ‬تالاييتش‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬للمنتخب،‭ ‬وهم‭: ‬إبراهيم‭ ‬لطف‭ ‬الله،‭ ‬السيد‭ ‬محمد‭ ‬جعفر،‭ ‬عمار‭ ‬محمد،‭ ‬فنسنت‭ ‬إيمانويل،‭ ‬حمد‭ ‬شمسان،‭ ‬أمين‭ ‬بنعدي،‭ ‬السيد‭ ‬مهدي‭ ‬باقر،‭ ‬وليد‭ ‬الحيام،‭ ‬أحمد‭ ‬نبيل،‭ ‬هزاع‭ ‬علي،‭ ‬عبدالله‭ ‬الخلاصي،‭ ‬علي‭ ‬حرم،‭ ‬السيد‭ ‬ضياء‭ ‬سعيد،‭ ‬جاسم‭ ‬الشيخ،‭ ‬موسيس‭ ‬أتيدي،‭ ‬عباس‭ ‬العصفور،‭ ‬السيد‭ ‬أحمد‭ ‬الوداعي،‭ ‬مهدي‭ ‬حميدان،‭ ‬كميل‭ ‬الأسود،‭ ‬محمد‭ ‬مرهون،‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬المالود،‭ ‬علي‭ ‬مدن،‭ ‬إبراهيم‭ ‬الختال،‭ ‬إسماعيل‭ ‬عبداللطيف،‭ ‬مهدي‭ ‬عبدالجبار،‭ ‬حسين‭ ‬عبدالكريم،‭ ‬سيد‭ ‬هاشم‭ ‬عيسى‭.‬

تحضيرات‭ ‬جادة‭ ‬

جاءت‭ ‬تحضيرات‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬جادة‭ ‬وبحماسة‭ ‬كبيرة،‭ ‬حيث‭ ‬وضع‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬لمساته‭ ‬الفنية‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬تدريب‭ ‬البارحة‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬الجوهرة‭ ‬المشعة،‭ ‬وركز‭ ‬على‭ ‬معالجة‭ ‬الأخطاء‭ ‬الدفاعية‭ ‬التي‭ ‬ظهرت‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬السابقة،‭ ‬وجرى‭ ‬تطبيق‭ ‬بعض‭ ‬التعليمات‭ ‬لتطوير‭ ‬الجانب‭ ‬الهجومي‭ ‬وزيادة‭ ‬فاعليته،‭ ‬كما‭ ‬أكد‭ ‬أهمية‭ ‬الحضور‭ ‬الذهني‭ ‬طوال‭ ‬المباراة‭ ‬أمام‭ ‬فريق‭ ‬قوي‭ ‬يتسلح‭ ‬بالأرض‭ ‬والجمهور‭.‬

تاريخياً‭ ‬تعتبر‭ ‬مباريات‭ ‬منتخبنا‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬السعودي‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬اللقاءات‭ ‬إثارة‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬ولها‭ ‬طابعها‭ ‬الخاص‭ ‬والمميز‭ ‬بين‭ ‬الأشقاء،‭ ‬وهي‭ ‬فرصة‭ ‬رائعة‭ ‬لعشاق‭ ‬الكرة،‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬المباراة‭ ‬قوية‭ ‬ومثيرة،‭ ‬ويسعى‭ ‬فيها‭ ‬المنتخبان‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬مستوى‭ ‬أفضل‭ ‬والظهور‭ ‬بشكل‭ ‬مميز‭ ‬يعكس‭ ‬تطور‭ ‬الكرة‭ ‬بين‭ ‬المنتخبين‭.‬

حضور‭ ‬جماهيري‭ ‬بحريني‭ ‬

من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يحضر‭ ‬عدد‭ ‬لا‭ ‬بأس‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬الجماهير‭ ‬البحرينية‭ ‬لمؤازرة‭ ‬المنتخب‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬الجوهرة‭ ‬المشعة‭ ‬بمدينة‭ ‬جدة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬عطفا‭ ‬على‭ ‬الدعم‭ ‬الجماهيري‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬حظي‭ ‬به‭ ‬المنتخب‭ ‬في‭ ‬مباراتيه‭ ‬السابقتين‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬واللتين‭ ‬كانتا‭ ‬أمام‭ ‬اليابان‭ ‬وإندونيسيا،‭ ‬وخصص‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬حوالي‭ ‬خمسة‭ ‬آلاف‭ ‬مقعد‭ ‬للجماهير‭ ‬البحرينية‭ ‬الراغبة‭ ‬بالحضور‭ ‬والمؤازرة‭ ‬والوقوف‭ ‬خلف‭ ‬المنتخب‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المهمة‭ ‬المونديالية،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬الحلم‭ ‬والوصول‭ ‬إلى‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭.‬

ولا‭ ‬يعد‭ ‬الحضور‭ ‬الجماهيري‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬الملاعب‭ ‬السعودية‭ ‬أمراً‭ ‬مستغرباً،‭ ‬فالمباريات‭ ‬السابقة‭ ‬التي‭ ‬جمعت‭ ‬منتخبنا‭ ‬أمام‭ ‬نظيره‭ ‬الأخضر‭ ‬أثبتت‭ ‬فاعلية‭ ‬الجماهير‭ ‬البحرينية‭ ‬ومساندتها‭ ‬القوية‭ ‬ووقوفها‭ ‬التام‭ ‬خلف‭ ‬المنتخب‭.‬

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