أنهى تدريبه على ((الجوهرة المشعة))..منتخبنا يواجه نظيره السعودي في التصفيات المونديالية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: أحمد جواد
الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
يخوض اليوم الثلاثاء منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم مباراة مهمة وقوية في ضيافة المنتخب السعودي، ويطمح منتخبنا الوطني من خلال هذه المواجهة إلى تحقيق نتيجة إيجابية والصعود في سلم الترتيب من أجل المنافسة القوية على إحدى بطاقتي التأهل المباشرة لنهائيات كأس العالم، وسيقام اللقاء عند الساعة التاسعة مساءً على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) بمدينة جدة، ضمن الجولة الرابعة لمنافسات المجموعة الثالثة من التصفيات المونديالية المؤهلة لكأس العالم 2026.
ويدخل منتخبنا الوطني المواجهة برصيد أربع نقاط في المركز الرابع، بعد الفوز على أستراليا (1-0)، وخسارة من اليابان (5-.)، وتعادل أمام إندونيسيا (2-2)، بينما يدخل المنتخب السعودي اللقاء وفي رصيده أربع نقاط أيضاً بالمركز الثالث من تعادل أمام إندونيسيا (1-1)، وفوز على الصين (2-1)، وخسارة من اليابان (2-0).
وغادرت بعثة المنتخب صباح يوم الجمعة الماضي عبر طائرة خاصة بوفد رسمي برئاسة سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة نائب رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم، برفقة الأجهزة الإدارية والفنية والطبية، واللاعبين الذين اعتمد أسماءهم المدرب الكرواتي دراغان تالاييتش المدير الفني للمنتخب، وهم: إبراهيم لطف الله، السيد محمد جعفر، عمار محمد، فنسنت إيمانويل، حمد شمسان، أمين بنعدي، السيد مهدي باقر، وليد الحيام، أحمد نبيل، هزاع علي، عبدالله الخلاصي، علي حرم، السيد ضياء سعيد، جاسم الشيخ، موسيس أتيدي، عباس العصفور، السيد أحمد الوداعي، مهدي حميدان، كميل الأسود، محمد مرهون، عبدالوهاب المالود، علي مدن، إبراهيم الختال، إسماعيل عبداللطيف، مهدي عبدالجبار، حسين عبدالكريم، سيد هاشم عيسى.
تحضيرات جادة
جاءت تحضيرات منتخبنا الوطني جادة وبحماسة كبيرة، حيث وضع الجهاز الفني لمساته الفنية الأخيرة في تدريب البارحة الذي أقيم على ملعب الجوهرة المشعة، وركز على معالجة الأخطاء الدفاعية التي ظهرت في المباريات السابقة، وجرى تطبيق بعض التعليمات لتطوير الجانب الهجومي وزيادة فاعليته، كما أكد أهمية الحضور الذهني طوال المباراة أمام فريق قوي يتسلح بالأرض والجمهور.
تاريخياً تعتبر مباريات منتخبنا مع نظيره السعودي من أكثر اللقاءات إثارة في المنطقة، ولها طابعها الخاص والمميز بين الأشقاء، وهي فرصة رائعة لعشاق الكرة، ومن المتوقع أن تكون المباراة قوية ومثيرة، ويسعى فيها المنتخبان إلى تقديم مستوى أفضل والظهور بشكل مميز يعكس تطور الكرة بين المنتخبين.
حضور جماهيري بحريني
من المتوقع أن يحضر عدد لا بأس به من الجماهير البحرينية لمؤازرة المنتخب في ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية، عطفا على الدعم الجماهيري الكبير الذي حظي به المنتخب في مباراتيه السابقتين على استاد البحرين الوطني، واللتين كانتا أمام اليابان وإندونيسيا، وخصص الاتحاد الآسيوي حوالي خمسة آلاف مقعد للجماهير البحرينية الراغبة بالحضور والمؤازرة والوقوف خلف المنتخب في هذه المهمة المونديالية، من أجل تحقيق الحلم والوصول إلى كأس العالم 2026.
ولا يعد الحضور الجماهيري البحريني في الملاعب السعودية أمراً مستغرباً، فالمباريات السابقة التي جمعت منتخبنا أمام نظيره الأخضر أثبتت فاعلية الجماهير البحرينية ومساندتها القوية ووقوفها التام خلف المنتخب.
MENAFN14102024000055011008ID1108778131
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.