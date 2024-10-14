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ألمانيا: نراقب بقلق التدريبات العسكرية الصينية حول تايوان

10/14/2024 2:44:54 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) برلين ـ 14 ـ 10 (كونا) -- قالت ألمانيا اليوم الإثنين إنها "تراقب بقلق" التدريبات العسكرية واسعة النطاق التي تنفذها الصين حول جزيرة تايوان.
وذكر متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية في مؤتمر صحفي دوري ببرلين أن هذه التدريبات "تزيد من منسوب وقوع اشتباكات عسكرية غير مقصودة" الأمر الذي سيزيد حدة التوترات في المنطقة.
وناشدت حكومة برلين الصين بصفتها "لاعبا دوليا مهما" أن تساهم من خلال سياستها في استقرار المنطقة قائلة على لسان المتحدث إن القانون الدولي ينص على الاحترام المكفول لحرية الملاحة والطيران في المياه الدولية في إشارة منه إلى مضيق تايوان الذي يفصل البر الصيني عن جزيرة تايوان.
وتأتي هذه التصريحات على خلفية إعلان الصين في وقت سابق من اليوم إجراء تدريبات عسكرية مشتركة بين قواتها البرية والبحرية والجوية والصاروخية تحت مسمى (السيف المشترك - 2024 بي) في المياه المحيطة بتايوان في خطوة تهدف إلى "ردع القوى الانفصالية" الساعية إلى "استقلال الجزيرة".
وقال المتحدث باسم قيادة الجبهة الشرقية للجيش الصيني لي شي في تصريح صحفي إن هذه التدريبات تعد "عملية ضرورية ومشروعة للدفاع عن سيادة الوطن والحفاظ على وحدته".
وفي المقابل دانت تايوان التدريبات العسكرية الصينية حول الجزيرة معتبرة أنها "استفزاز غير عقلاني". (النهاية)

ع ن ج / م ع ع




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