ألمانيا: نراقب بقلق التدريبات العسكرية الصينية حول تايوان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
برلين ـ 14 ـ 10 (كونا) -- قالت ألمانيا اليوم الإثنين إنها "تراقب بقلق" التدريبات العسكرية واسعة النطاق التي تنفذها الصين حول جزيرة تايوان.
وذكر متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية في مؤتمر صحفي دوري ببرلين أن هذه التدريبات "تزيد من منسوب وقوع اشتباكات عسكرية غير مقصودة" الأمر الذي سيزيد حدة التوترات في المنطقة.
وناشدت حكومة برلين الصين بصفتها "لاعبا دوليا مهما" أن تساهم من خلال سياستها في استقرار المنطقة قائلة على لسان المتحدث إن القانون الدولي ينص على الاحترام المكفول لحرية الملاحة والطيران في المياه الدولية في إشارة منه إلى مضيق تايوان الذي يفصل البر الصيني عن جزيرة تايوان.
وتأتي هذه التصريحات على خلفية إعلان الصين في وقت سابق من اليوم إجراء تدريبات عسكرية مشتركة بين قواتها البرية والبحرية والجوية والصاروخية تحت مسمى (السيف المشترك - 2024 بي) في المياه المحيطة بتايوان في خطوة تهدف إلى "ردع القوى الانفصالية" الساعية إلى "استقلال الجزيرة".
وقال المتحدث باسم قيادة الجبهة الشرقية للجيش الصيني لي شي في تصريح صحفي إن هذه التدريبات تعد "عملية ضرورية ومشروعة للدفاع عن سيادة الوطن والحفاظ على وحدته".
وفي المقابل دانت تايوان التدريبات العسكرية الصينية حول الجزيرة معتبرة أنها "استفزاز غير عقلاني". (النهاية)
ع ن ج / م ع ع
MENAFN14102024000071011013ID1108777523
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