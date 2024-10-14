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الرئيس الجزائري ونظيرته الهندية يؤكدان على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة

10/14/2024 2:44:52 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 14 - 10 (كونا) -- اكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ونظيرته الهندية دروبادي مورمو اليوم الإثنين على حق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة بالاضافة الى دفع مجالات الاستثمار والتبادلات التجارية بين الجزائر والهند.
واشار الرئيس الجزائري خلال تصريح مشترك عقب مباحثات ثنائية مع رئيسة الهند الى أنه تم إجراء مباحثات مكثفة حول التعاون الثنائي وآفاق تطويره إلى جانب قضايا إقليمية ودولية راهنة بالاضافة الى دفع مجالات الاستثمار والتبادلات التجارية بين الجزائر والهند.
وأضاف أنه "سوف يتم التركيز خلال الفترة المقبلة على التحضير للدورة المقبلة للجنة المشتركة للتعاون والتشاور السياسي ولقاء رجال الأعمال فيما يخدم جهود دعم العلاقات الثنائية".
وفي الشأن الدولي كشف الرئيس تبون أن ملف الشرق الأوسط بكل أبعاده وتداعياته كان في صلب المباحثات لاسيما الاعتداء على قطاع غزة وجنوب لبنان وما تبع ذلك من انعكاسات خطيرة على المنطقة والعالم مجددا التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وأشار إلى "التطابق في وجهات النظر بين الجزائر والهند" قائلا "سجلنا تطابقا في الرؤى ووجهات النظر واتفقنا على مواصلة الجهود من أجل السلم والاستقرار في المنطقة ومختلف مناطق العالم".
علاوة على ذلك أكد الرئيس الجزائري أن "البلدين تجمعهما علاقات تاريخية مبنية على التضامن والصداقة والاحترام المتبادل وسيتم العمل لاسترجاع التشاور فيما بيننا كدولتين فاعلتين في منظمة عدم الانحياز".
من جهتها أكدت رئيسة الهند دروبادي مورمو "دعم بلادها للجزائر والالتزام بالدفع بالعلاقات إلى أعلى مستوى" معبرة عن اعتزازها بزيارة الجزائر "التي تزامنت مع الولاية الرئاسية الجديدة للرئيس تبون".
واعتبرت اللقاء الذي جمعها اليوم بنظيرها الجزائري بمثابة "يوم تاريخي للعلاقات الثنائية بين الهند والجزائر" مؤكدة استعداد بلادها لدعم الجزائر والالتزام بالدفع بالعلاقات إلى أعلى مستوى.
وكانت رئيسة الهند دروبادي مورمو بدأت أمس الأحد زيارة رسمية إلى الجزائر تستغرق أربعة أيام بدعوة من الرئيس عبد المجيد تبون. (النهاية)

م ر / ف ا س




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