الرئيس الجزائري ونظيرته الهندية يؤكدان على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الجزائر - 14 - 10 (كونا) -- اكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ونظيرته الهندية دروبادي مورمو اليوم الإثنين على حق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة بالاضافة الى دفع مجالات الاستثمار والتبادلات التجارية بين الجزائر والهند.
واشار الرئيس الجزائري خلال تصريح مشترك عقب مباحثات ثنائية مع رئيسة الهند الى أنه تم إجراء مباحثات مكثفة حول التعاون الثنائي وآفاق تطويره إلى جانب قضايا إقليمية ودولية راهنة بالاضافة الى دفع مجالات الاستثمار والتبادلات التجارية بين الجزائر والهند.
وأضاف أنه "سوف يتم التركيز خلال الفترة المقبلة على التحضير للدورة المقبلة للجنة المشتركة للتعاون والتشاور السياسي ولقاء رجال الأعمال فيما يخدم جهود دعم العلاقات الثنائية".
وفي الشأن الدولي كشف الرئيس تبون أن ملف الشرق الأوسط بكل أبعاده وتداعياته كان في صلب المباحثات لاسيما الاعتداء على قطاع غزة وجنوب لبنان وما تبع ذلك من انعكاسات خطيرة على المنطقة والعالم مجددا التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وأشار إلى "التطابق في وجهات النظر بين الجزائر والهند" قائلا "سجلنا تطابقا في الرؤى ووجهات النظر واتفقنا على مواصلة الجهود من أجل السلم والاستقرار في المنطقة ومختلف مناطق العالم".
علاوة على ذلك أكد الرئيس الجزائري أن "البلدين تجمعهما علاقات تاريخية مبنية على التضامن والصداقة والاحترام المتبادل وسيتم العمل لاسترجاع التشاور فيما بيننا كدولتين فاعلتين في منظمة عدم الانحياز".
من جهتها أكدت رئيسة الهند دروبادي مورمو "دعم بلادها للجزائر والالتزام بالدفع بالعلاقات إلى أعلى مستوى" معبرة عن اعتزازها بزيارة الجزائر "التي تزامنت مع الولاية الرئاسية الجديدة للرئيس تبون".
واعتبرت اللقاء الذي جمعها اليوم بنظيرها الجزائري بمثابة "يوم تاريخي للعلاقات الثنائية بين الهند والجزائر" مؤكدة استعداد بلادها لدعم الجزائر والالتزام بالدفع بالعلاقات إلى أعلى مستوى.
وكانت رئيسة الهند دروبادي مورمو بدأت أمس الأحد زيارة رسمية إلى الجزائر تستغرق أربعة أيام بدعوة من الرئيس عبد المجيد تبون. (النهاية)
م ر / ف ا س
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