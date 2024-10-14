وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري يدعو إلى تعزيز مكانة صناعة الحديد والصلب العربية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الدوحة - 14 – 10 (كونا) -- دعا وزير
الدولة لشؤون الطاقة القطري المهندس سعد الكعبي اليوم الاثنين إلى تعزيز مكانة صناعة الحديد والصلب العربية على الخارطة العالمية وخلق الظروف التنظيمية والاستثمارية المناسبة لتحفيز نموها وتمكينها من المنافسة على مختلف المستويات.
جاء ذلك في كلمة افتتاحية لوزير الدولة لشؤون الطاقة خلال فعاليات أعمال قمة الصلب العربي ال17 والمعرض الدولي للحديد والصلب المصاحب لها في (الدوحة) يومي 14 و15 أكتوبر الحالي بتنظيم من الاتحاد العربي للحديد والصلب.
وأشار الكعبي إلى التحديات الكبيرة التي تواجه صناعة الصلب في العالم العربي لاسيما التقلبات والأزمات الجيوسياسية التي تترك "أثرا كبيرا على اقتصادات العالم وبالتالي على نمو وتطور هذه الصناعة".
وأضاف أن "العام الحالي شهد انتعاشا قويا في الطلب على الصلب في جميع أنحاء المنطقة مدفوعا بمشاريع البنية التحتية الضخمة وسوق العقارات المتنامية وبالرغم من ذلك تنتج الدول العربية حوالي 40 مليون طن سنويا من الحديد والصلب من أصل مجمل الإنتاج العالمي البالغ قرابة ملياري طن" موضحا أن "هذا ما يجعل من تعزيز موقعنا على الخارطة العالمية تحديا مهما يتطلب جهودا مشتركة لتحفيز نمو صناعتنا وتمكينها من المنافسة على مختلف المستويات".
وأكد ضرورة مواءمة الحلول لهذه التحديات مع التوازن بين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية خاصة فيما يتعلق بخفض البصمة الكربونية التي تشكل الحجر الأساس لجميع استراتيجيات الاستدامة في العالم.
وقال الكعبي "يتعين على صناعة الصلب العربية أن تولي اهتماما خاصا للاستثمار في التقنيات المتقدمة وتعزيز ثقافة الابتكار" مبينا أن "المستقبل سيكون من نصيب القادرين على الاستثمار في البحث والتطوير وآليات الذكاء الاصطناعي".
من جهته أعرب رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للحديد والصلب عواد الخالدي عن أمله في أن يكون المؤتمر فرصة للتعاون والاستفادة من تجارب وخبرات المشاركين والتطلع لمستقبل مشرق لصناعة الصلب العربية والعالمية.
وبدوره قال الأمين العام للاتحاد العربي للحديد والصلب الدكتور كمال جودي إن القمة تمثل محطة مهمة لتبادل الأفكار والرؤى بين أصحاب القرار في صناعة الحديد والصلب والخبراء على الصعيدين العربي والعالمي في وقت يشهد فيه العالم والمنطقة العربية مجموعة من التحديات متعددة الأبعاد والتي تؤثر حتما على صناعة الحديد والصلب.
ولفت جودي إلى أن مستقبل صناعة الحديد والصلب مرتبط ارتباط وثيقا بالاستدامة والابتكار بحيث تلعب التكنولوجيات الحديثة والبحث العلمي دورا محوريا في تطوير هذه الصناعة. (النهاية)
س س س / م ع ح ع
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