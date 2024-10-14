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وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري يدعو إلى تعزيز مكانة صناعة الحديد والصلب العربية

10/14/2024 2:44:52 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 14 – 10 (كونا) -- دعا وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري المهندس سعد الكعبي اليوم الاثنين إلى تعزيز مكانة صناعة الحديد والصلب العربية على الخارطة العالمية وخلق الظروف التنظيمية والاستثمارية المناسبة لتحفيز نموها وتمكينها من المنافسة على مختلف المستويات.
جاء ذلك في كلمة افتتاحية لوزير الدولة لشؤون الطاقة خلال فعاليات أعمال قمة الصلب العربي ال17 والمعرض الدولي للحديد والصلب المصاحب لها في (الدوحة) يومي 14 و15 أكتوبر الحالي بتنظيم من الاتحاد العربي للحديد والصلب.
وأشار الكعبي إلى التحديات الكبيرة التي تواجه صناعة الصلب في العالم العربي لاسيما التقلبات والأزمات الجيوسياسية التي تترك "أثرا كبيرا على اقتصادات العالم وبالتالي على نمو وتطور هذه الصناعة".
وأضاف أن "العام الحالي شهد انتعاشا قويا في الطلب على الصلب في جميع أنحاء المنطقة مدفوعا بمشاريع البنية التحتية الضخمة وسوق العقارات المتنامية وبالرغم من ذلك تنتج الدول العربية حوالي 40 مليون طن سنويا من الحديد والصلب من أصل مجمل الإنتاج العالمي البالغ قرابة ملياري طن" موضحا أن "هذا ما يجعل من تعزيز موقعنا على الخارطة العالمية تحديا مهما يتطلب جهودا مشتركة لتحفيز نمو صناعتنا وتمكينها من المنافسة على مختلف المستويات".
وأكد ضرورة مواءمة الحلول لهذه التحديات مع التوازن بين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية خاصة فيما يتعلق بخفض البصمة الكربونية التي تشكل الحجر الأساس لجميع استراتيجيات الاستدامة في العالم.
وقال الكعبي "يتعين على صناعة الصلب العربية أن تولي اهتماما خاصا للاستثمار في التقنيات المتقدمة وتعزيز ثقافة الابتكار" مبينا أن "المستقبل سيكون من نصيب القادرين على الاستثمار في البحث والتطوير وآليات الذكاء الاصطناعي".
من جهته أعرب رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للحديد والصلب عواد الخالدي عن أمله في أن يكون المؤتمر فرصة للتعاون والاستفادة من تجارب وخبرات المشاركين والتطلع لمستقبل مشرق لصناعة الصلب العربية والعالمية.
وبدوره قال الأمين العام للاتحاد العربي للحديد والصلب الدكتور كمال جودي إن القمة تمثل محطة مهمة لتبادل الأفكار والرؤى بين أصحاب القرار في صناعة الحديد والصلب والخبراء على الصعيدين العربي والعالمي في وقت يشهد فيه العالم والمنطقة العربية مجموعة من التحديات متعددة الأبعاد والتي تؤثر حتما على صناعة الحديد والصلب.
ولفت جودي إلى أن مستقبل صناعة الحديد والصلب مرتبط ارتباط وثيقا بالاستدامة والابتكار بحيث تلعب التكنولوجيات الحديثة والبحث العلمي دورا محوريا في تطوير هذه الصناعة. (النهاية)

س س س / م ع ح ع




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