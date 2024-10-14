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انطلاق ملتقى الجمعيات التسويقية الزراعية بمنطقة عسير

10/14/2024 2:43:41 PM
(MENAFN- Al Watan) انطلق اليوم ملتقى الجمعيات التسويقية الزراعية بمنطقة عسير تحت رعاية أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، والذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير بالتعاون مع الإدارة العامة للتسويق والجمعيات الزراعية، وذلك بقاعة عسير بفندق قصر ابها، ويستمر ليومين، و يستهدف الملتقى 33 جمعية زراعية بمختلف التخصصات بالتسويق والخدمات الزراعية والثروة الحيوانية والدواجن والثروة السمكية.
ويضم الملتقى 25 ركنا للجهات الحكومية ذات العلاقة منها 19 ركنا مخصصة للجمعيات الزراعية بمنطقة عسير، والمزارعين، وسيتم خلال فترة الملتقى تقديم برامج تدريبية متخصصة إدارية وفنية تستهدف منسوبي الجمعيات الزراعية والممارسين بالقطاع الزراعي، ينفذها مركز التدريب بمجلس الجمعيات التعاونية والشريك الفني لوزارة البيئة والمياه والزراعة، ومنظمة الأغذية والزراعة "فاو".
كما توجد منطقة استشارية للجهات ذات العلاقة بالجمعيات وتختص بتقديم استشارات إدارية وفنية عن أوجه الدعم والتسهيلات وفق التشريعات واللوائح والأنظمة، (وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة البيئة والمياه والزراعة، بنك التنمية الاجتماعية، صندوق التنمية الزراعية، صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، مجلس الجمعيات التعاونية، مؤسسة ريف الاهلية).
ويهدف الملتقى لبناء قدرات الجمعيات الزراعية ورفع كفاءة العاملين فيها من خلال تمكينهم وتحفيزهم لتحقيق اهداف جمعياتهم وفق مستهدفات الوزارة ورؤية الدولة.
وأشار نائب مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس علي بن سيف القحطاني الذي دشن الملتقى نيابة عن مدير عام الفرع، إلى أن هذا الملتقى هو أحد البرامج والأنشطة والفعاليات التي تقيمها الوزارة لدعم المزراع والزراعة وتنمية المجتمع الزراعي، وتوعيته وتنمية ورفع قدرات وكفاءة الجمعيات التعاونية الزراعية والتسويق، واضاف:" الوزارة تبذل جهود جبارة في القطاع الزراعي وتهتم بكل التفاصيل التي تمكن المزراع من الإنتاج والجودة ثم التسويق الناجح، وهذا الملتقى يعتبر من البرامج الهامة التي تصب في هذا الاتجاه".

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