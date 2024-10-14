164 أسرة تعاني في إسكان القحمة

(MENAFN
- Al Watan)
في الوقت الذي استبشرت 164 أسرة سعودية باستلام فللهم السكنية في مخطط القحمة التابع لمحافظة أبوعريش، بدد نقص الخدمات فرحة وأحلام الأهالي، وسط تقديم شكاوى عدة لوزارة البلديات والإسكان، والتي التزمت الصمت حيال الرد على شكاوى واستفسارات المواطنين الساكنين بالمخطط. تشوه بصري
أوضح المواطن عبده حامضي أن مخطط الإسكان تحول إلى تشوه بصري، وملاذ آمن للحيوانات الضالة، وغياب تام للمشاريع التي تعد متعثرة منذ استلامهم للفلل السكنية، مبينا أنه تم تقديم شكاوى للبلدية والإسكان، دون أن يتم التحرك لإنهاء معاناتهم، مشيرا إلى أنهم يحلمون بأن يأتي اليوم الذي ينعمون فيه بخدمات أسوة بالمخططات السكنية الأخرى.
خدمات غائبة
رصدت ((الوطن)) في جولة ميدانية لها في مخطط القحمة تحول المخطط السكني إلى تشوه بصري، وتعثر مشروع بعض الأعمال الاستكمالية في الإسكان مدة 3 سنوات، والتي تبلغ فيه قيمة عقد المقاول 27 مليون ريال، إلى جانب غياب الإنارة بالشوارع الداخلية، وكثرة المخلفات بالطرق الداخلية والخارجية، وغياب خدمة الألياف البصرية، وتهالك وانهيار طريق المدخل الجنوبي للإسكان، وسط معاناة لسكان المخطط. تذمر المواطنين
تذمر سكان مخطط إسكان القحمة من غياب ونقص الخدمات بالإسكان، وسط عدم تجاوب الجهات المختصة مع شكاواهم المقدمة، محملين فرع وزارة الإسكان والبلديات بجازان، وبلدية أبوعريش مسؤولية عدم الاهتمام بالمخطط السكني، والتزامهم الصمت، وعدم إنهاء معاناتهم المتكررة.
وأكد المواطن سيف البكري لـ((الوطن)) أنه منذ استلامهم للفلل السكنية بالمخطط، وهم يعانون الأمرين، نظير غياب الخدمات، الممثلة في الإنارة، والسفلتة، وغياب النظافة، والانقطاعات المتكررة للاتصالات والإنترنت، مطالبا الجهات المختصة بإنهاء معاناتهم المتكررة. إحالة الشكوى
وكشف مصدر لـ((الوطن)) أنه تم إحالة شكوى المواطنين بشأن خدمة استكمال الخدمات لأمانة جازان، ومخاطبة شركة الاتصالات بذلك، مشيرا إلى أن الوحدات السكنية لمباني الفلل 100 % منتهية، و50 % وحدات جارية، وأن إجمالي الفلل السكنية 164 وحدة سكنية بالمخطط، وإجمالي الوحدات المنتهية منها 163 وحدة، مؤكدا أن السفلتة والإنارة والنظافة من اختصاص أمانة جازان. معاناة سكان مخطط القحمة السكان يعانون نقص الخدمات
تشوه بصري ينتشر في المخطط
غياب الخدمات يبدد فرحة 164 أسرة
5 خدمات غائبة عن إسكان القحمة
معاناة دائمة للسكان والجهات المختصة تلتزم الصمت
تعثر مشروع الـ27 مليون ريال بالمخطط منذ 3 سنوات
مطالب باستكمال الخدمات والتجاوب مع الشكاوى
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