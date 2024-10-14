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164 أسرة تعاني في إسكان القحمة

10/14/2024 2:37:37 PM
(MENAFN- Al Watan) في الوقت الذي استبشرت 164 أسرة سعودية باستلام فللهم السكنية في مخطط القحمة التابع لمحافظة أبوعريش، بدد نقص الخدمات فرحة وأحلام الأهالي، وسط تقديم شكاوى عدة لوزارة البلديات والإسكان، والتي التزمت الصمت حيال الرد على شكاوى واستفسارات المواطنين الساكنين بالمخطط.
تشوه بصري
أوضح المواطن عبده حامضي أن مخطط الإسكان تحول إلى تشوه بصري، وملاذ آمن للحيوانات الضالة، وغياب تام للمشاريع التي تعد متعثرة منذ استلامهم للفلل السكنية، مبينا أنه تم تقديم شكاوى للبلدية والإسكان، دون أن يتم التحرك لإنهاء معاناتهم، مشيرا إلى أنهم يحلمون بأن يأتي اليوم الذي ينعمون فيه بخدمات أسوة بالمخططات السكنية الأخرى.
خدمات غائبة
رصدت ((الوطن)) في جولة ميدانية لها في مخطط القحمة تحول المخطط السكني إلى تشوه بصري، وتعثر مشروع بعض الأعمال الاستكمالية في الإسكان مدة 3 سنوات، والتي تبلغ فيه قيمة عقد المقاول 27 مليون ريال، إلى جانب غياب الإنارة بالشوارع الداخلية، وكثرة المخلفات بالطرق الداخلية والخارجية، وغياب خدمة الألياف البصرية، وتهالك وانهيار طريق المدخل الجنوبي للإسكان، وسط معاناة لسكان المخطط.
تذمر المواطنين
تذمر سكان مخطط إسكان القحمة من غياب ونقص الخدمات بالإسكان، وسط عدم تجاوب الجهات المختصة مع شكاواهم المقدمة، محملين فرع وزارة الإسكان والبلديات بجازان، وبلدية أبوعريش مسؤولية عدم الاهتمام بالمخطط السكني، والتزامهم الصمت، وعدم إنهاء معاناتهم المتكررة.
وأكد المواطن سيف البكري لـ((الوطن)) أنه منذ استلامهم للفلل السكنية بالمخطط، وهم يعانون الأمرين، نظير غياب الخدمات، الممثلة في الإنارة، والسفلتة، وغياب النظافة، والانقطاعات المتكررة للاتصالات والإنترنت، مطالبا الجهات المختصة بإنهاء معاناتهم المتكررة.
إحالة الشكوى
وكشف مصدر لـ((الوطن)) أنه تم إحالة شكوى المواطنين بشأن خدمة استكمال الخدمات لأمانة جازان، ومخاطبة شركة الاتصالات بذلك، مشيرا إلى أن الوحدات السكنية لمباني الفلل 100 % منتهية، و50 % وحدات جارية، وأن إجمالي الفلل السكنية 164 وحدة سكنية بالمخطط، وإجمالي الوحدات المنتهية منها 163 وحدة، مؤكدا أن السفلتة والإنارة والنظافة من اختصاص أمانة جازان.
معاناة سكان مخطط القحمة السكان يعانون نقص الخدمات
تشوه بصري ينتشر في المخطط
غياب الخدمات يبدد فرحة 164 أسرة
5 خدمات غائبة عن إسكان القحمة
معاناة دائمة للسكان والجهات المختصة تلتزم الصمت
تعثر مشروع الـ27 مليون ريال بالمخطط منذ 3 سنوات
مطالب باستكمال الخدمات والتجاوب مع الشكاوى

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