Tuesday, 15 October 2024 12:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأمن الغذائي : إرساء المناقصة الثانية للمستثمرين السعوديين في الخارج

10/14/2024 2:37:37 PM
(MENAFN- Al Watan) أتمت الهيئة العامة للأمن الغذائي ترسية مناقصة المستثمرين السعوديين في الخارج الثانية للعام الجاري 2024م، على كل من الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك"، وشركة سليمان عبدالعزيز الراجحي الدولية.
وأوضح محافظ الهيئة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس أن الهيئة أتمت التعاقد على كمية (360) ألف طن قمح، موزعة على (6) بواخر، بواقع (2) باخرة لميناء جدة الإسلامي بكمية (120) ألف طن، و(3) بواخر لميناء ينبع التجاري بكمية (180) ألف طن، وباخرة لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية (60) ألف طن، وذلك للتوريد خلال الفترة (يناير - مارس 2025م)، مبينًا أنه تم ترسية الدفعة الثانية على كل من الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك" بواقع (240) ألف طن، وشركة سليمان عبدالعزيز الراجحي الدولية بواقع (120) ألف طن. وأكَّد معاليه أن الشراكة مع المستثمرين السعوديين بالخارج تأتي في إطار خطط دعم المخزونات الإستراتيجية، وتنويع مصادر شراء القمح، وربطها بالاستهلاك المحلي.
ودعت الهيئة المستثمرين السعوديين إلى الاستفادة من هذه المبادرة والتقدم للتأهيل للمنافسات خلال الأعوام القادمة، مبينةً أنه يمكن للمهتمين استعراض سعر الترسية من خلال موقع الهيئة الإلكتروني. يذكر أن المناقصة الأولى للمستثمرين السعوديين في الخارج تم ترسيتها في شهر أبريل الماضي على الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك" بكمية (415) ألف للتوريد خلال الفترة (أغسطس - ديسمبر 2024م).

MENAFN14102024000089011017ID1108777441

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث