الأمن الغذائي : إرساء المناقصة الثانية للمستثمرين السعوديين في الخارج

(MENAFN
- Al Watan)
أتمت الهيئة العامة للأمن الغذائي ترسية مناقصة المستثمرين السعوديين في الخارج الثانية للعام الجاري 2024م، على كل من الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك"، وشركة سليمان عبدالعزيز الراجحي الدولية.
وأوضح محافظ الهيئة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس أن الهيئة أتمت التعاقد على كمية (360) ألف طن قمح، موزعة على (6) بواخر، بواقع (2) باخرة لميناء جدة الإسلامي بكمية (120) ألف طن، و(3) بواخر لميناء ينبع التجاري بكمية (180) ألف طن، وباخرة لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية (60) ألف طن، وذلك للتوريد خلال الفترة (يناير - مارس 2025م)، مبينًا أنه تم ترسية الدفعة الثانية على كل من الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك" بواقع (240) ألف طن، وشركة سليمان عبدالعزيز الراجحي الدولية بواقع (120) ألف طن. وأكَّد معاليه أن الشراكة مع المستثمرين السعوديين بالخارج تأتي في إطار خطط دعم المخزونات الإستراتيجية، وتنويع مصادر شراء القمح، وربطها بالاستهلاك المحلي.
ودعت الهيئة المستثمرين السعوديين إلى الاستفادة من هذه المبادرة والتقدم للتأهيل للمنافسات خلال الأعوام القادمة، مبينةً أنه يمكن للمهتمين استعراض سعر الترسية من خلال موقع الهيئة الإلكتروني. يذكر أن المناقصة الأولى للمستثمرين السعوديين في الخارج تم ترسيتها في شهر أبريل الماضي على الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك" بكمية (415) ألف للتوريد خلال الفترة (أغسطس - ديسمبر 2024م).
MENAFN14102024000089011017ID1108777441
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.