420 مشاركا في منتدى الأعمال السعودي الجنوب إفريقي

(MENAFN
- Al Watan)
أكد وزير
التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد القصبي، أن زيارة الوفد السعودي لجنوب إفريقيا تأتي في إطار التزام المملكة بتعزيز علاقاتها التجارية والاقتصادية مع قارة إفريقيا، التي أعلنها ولي العهد
رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان في القمة السعودية الإفريقية التي عقدت في الرياض في نوفمبر الماضي. 25 مليار دولار استثمارات سعودية
وقال القصبي خلال افتتاحه مع وزير التجارة والصناعة والمنافسة الجنوب إفريقي باركس تاو لمنتدى الأعمال السعودي الجنوب إفريقي، الذي ينظمه المركز الوطني للتنافسية، بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية السعودية ووزارة التجارة والصناعة والمنافسة الجنوب إفريقية: إن المنتدى يقام بعد مرور ما يقرب من عام على القمة، التي شهدت الإعلان عن مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لتنفيذ مشروعات وبرامج تنموية تتجاوز المليار دولار في دول القارة على مدى 10 أعوام، إلى جانب استثمارات سعودية بـ 25 مليار دولار في مختلف القطاعات الحيوية.
وأشار إلى أن هذه المبادرات تدعم تعزيز التجارة والأعمال مع جنوب إفريقيا، حيث يمكن بالنظر إلى الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها اقتصادا البلدين أن يتجاوزا حجم التبادل التجاري الذي تم الوصول إليه في عام 2023، والمقدر بنحو 3.5 مليارات دولار. منتدى للأعمال
وانطلق اليوم منتدى الأعمال السعودي-الجنوب إفريقي، بمشاركة 420 من قيادات القطاعين الحكومي والخاص في البلدين الصديقين.
ووصف وزير التجارة الجنوب إفريقي خلال كلمته أمام المنتدى الشراكة الاقتصادية بين البلدين بالواعدة، لافتًا إلى أن المملكة هي بوابة جنوب إفريقيا إلى الشرق الأوسط، وجنوب إفريقيا بوابة المملكة إلى قارة إفريقيا، ووصفها بأنها أكبر منطقة للتجارة الحرة في العالم، بعدد سكان يقدر بنحو 1.3 مليار شخص في 54 دولة، وبقيمة ناتج محلي إجمالي تبلغ 3 تريليونات دولار أمريكي.
ووقعت خلال أعمال المنتدى مذكرتا تعاون بين بنك التصدير والاستيراد السعودي وبنكي ABSA وStandard، ومذكرة تعاون بين هيئة تنمية الصادرات السعودية وشركة (سكاي تاور للتطوير).
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