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420 مشاركا في منتدى الأعمال السعودي الجنوب إفريقي

10/14/2024 2:37:37 PM
(MENAFN- Al Watan) أكد وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد القصبي، أن زيارة الوفد السعودي لجنوب إفريقيا تأتي في إطار التزام المملكة بتعزيز علاقاتها التجارية والاقتصادية مع قارة إفريقيا، التي أعلنها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان في القمة السعودية الإفريقية التي عقدت في الرياض في نوفمبر الماضي.
25 مليار دولار استثمارات سعودية
وقال القصبي خلال افتتاحه مع وزير التجارة والصناعة والمنافسة الجنوب إفريقي باركس تاو لمنتدى الأعمال السعودي الجنوب إفريقي، الذي ينظمه المركز الوطني للتنافسية، بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية السعودية ووزارة التجارة والصناعة والمنافسة الجنوب إفريقية: إن المنتدى يقام بعد مرور ما يقرب من عام على القمة، التي شهدت الإعلان عن مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لتنفيذ مشروعات وبرامج تنموية تتجاوز المليار دولار في دول القارة على مدى 10 أعوام، إلى جانب استثمارات سعودية بـ 25 مليار دولار في مختلف القطاعات الحيوية.
وأشار إلى أن هذه المبادرات تدعم تعزيز التجارة والأعمال مع جنوب إفريقيا، حيث يمكن بالنظر إلى الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها اقتصادا البلدين أن يتجاوزا حجم التبادل التجاري الذي تم الوصول إليه في عام 2023، والمقدر بنحو 3.5 مليارات دولار.
منتدى للأعمال
وانطلق اليوم منتدى الأعمال السعودي-الجنوب إفريقي، بمشاركة 420 من قيادات القطاعين الحكومي والخاص في البلدين الصديقين.
ووصف وزير التجارة الجنوب إفريقي خلال كلمته أمام المنتدى الشراكة الاقتصادية بين البلدين بالواعدة، لافتًا إلى أن المملكة هي بوابة جنوب إفريقيا إلى الشرق الأوسط، وجنوب إفريقيا بوابة المملكة إلى قارة إفريقيا، ووصفها بأنها أكبر منطقة للتجارة الحرة في العالم، بعدد سكان يقدر بنحو 1.3 مليار شخص في 54 دولة، وبقيمة ناتج محلي إجمالي تبلغ 3 تريليونات دولار أمريكي.
ووقعت خلال أعمال المنتدى مذكرتا تعاون بين بنك التصدير والاستيراد السعودي وبنكي ABSA وStandard، ومذكرة تعاون بين هيئة تنمية الصادرات السعودية وشركة (سكاي تاور للتطوير).

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