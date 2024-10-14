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4 مليارات ريال لمشاريع جديدة بالقصيم

10/14/2024 2:37:36 PM
(MENAFN- Al Watan) دشن أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود ووضع حجر الأساس أمس، لمشروعات بلدية لأمانة المنطقة بقيمة إجمالية تتجاوز 4 مليارات ريال، بحضور وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل.
جاء ذلك خلال حفل تدشين المشروعات الذي نظمته أمانة القصيم بقاعة التأسيس بإمارة المنطقة.
وبين أمير المنطقة عقب تدشين ووضع حجر الأساس لمجموعة من المشاريع البلدية في المنطقة، أن هذه المشاريع البلدية التي دُشنت اليوم تمثل نقلة نوعية في تحسين البنية التحتية وتطوير الخدمات التي تهم المواطن والمقيم على حد سواء.
وتضمنت المشاريع التي جرى تدشينها مشروع الأنسة وجودة الحياة ومشاريع السيول ومشاريع المباني والمرافق ومشاريع الطرق ومشاريع الحدائق ومشاريع الإنارة بقيمة.
ومن جانب آخر جرى وضع حجر الأساس لعدد من المشاريع وهي مشاريع الأنسة وجودة الحياة ومشاريع الطرق ومشاريع السيول التشوه البصري ومشاريع النظافة والإصحاح البيئي ومشاريع الحدائق ومشاريع المباني والمرافق وكذلك مشاريع الإنارة.

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