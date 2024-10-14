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98 مخالفة يوميا في مرافق الضيافة والأنشطة السياحية

10/14/2024 2:37:36 PM
(MENAFN- Al Watan) نفذت وزارة السياحة خلال النصف الأول من العام الحالي 2024، 22.656 جولة رقابية على مرافق الضيافة والأنشطة السياحية في جميع مناطق المملكة؛ أسفرت عن رصد 17.899 مخالفة، وذلك بمعدل 98 مخالفة يوميا، في ما عالجت 22.873 شكوى خلال الفترة ذاتها.
أبرز المخالفات
وأوضحت الوزارة، أن أبرز المخالفات تضمنت مزاولة النشاط دون الحصول على الترخيص، وإعادة فتح المرفق السياحي خلال مدة الإغلاق الواردة في قرار العقوبة، وتدني مستوى النظافة في المرفق، وفقدان شرط من شروط الترخيص، إضافة إلى عدم تسجيل البيانات المطلوبة لدخول وخروج السائح لمرافق الضيافة في أنظمة الحجز والتسجيل الإلكترونية المرتبطة بالمنصة الوطنية للرصد السياحي ونظام ((شموس)).
المنافسة العادلة
وأكدت الوزارة حرصها على ضمان تحقيق المنافسة العادلة بين المستثمرين بالقطاع السياحي، مشيرة إلى أن تطبيق العقوبات على مرافق الضيافة والأنشطة السياحية المخالفة يأتي بعد سلسلة من الإجراءات التوعوية والتحذيرية التي تتخذها الوزارة بما فيها المهل الممنوحة للمنشآت لتصحيح أوضاعها وفق نظام السياحة ولوائحه.
وتأتي هذه الجهود الرقابية في إطار رغبة وزارة السياحة في تطوير الخدمات السياحية وتنشيط القطاع؛ وجعل المملكة وجهة سياحية جاذبة، حيث كانت الوزارة قد أطلقت حملة ((ضيوفنا أولوية)) لتعزيز التزام مرافق الضيافة بمعايير التراخيص والتصنيف، وضمان امتثالها للاشتراطات والمتطلبات، وقد بدأت المرحلة الأولى من الحملة بداية شهر سبتمبر بسلسلة من الأنشطة الإعلامية والتوعوية التي تتفاعل فيها جميع أطراف المنظومة السياحية والمرافق العاملة في القطاع؛ وذلك بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للسياح والزوار الوافدين والمحليين في مختلف مناطق المملكة.
وأشارت الوزارة، إلى أنّه يمكن الاطلاع على تفاصيل النظام واللوائح والاشتراطات والمعايير المعتمدة من خلال زيارة الموقع الرسمي للوزارة أو الاستفسار عنها من خلال القنوات الرسمية للوزارة في منصات التواصل الاجتماعي أو عبر التواصل مع المركز الموحد للسياحة 930.

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