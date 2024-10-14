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تكريم 300 مدرسة متميزة على مستوى المملكة

10/14/2024 2:37:36 PM
(MENAFN- Al Watan) اختتمت هيئة تقويم التعليم والتدريب، في الرياض أمس الملتقى الوطني للتميز المدرسي ((تميز 2024)) بحضور وزير التعليم يوسف البنيان، ورئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور خالد السبتي، وعدد من رؤساء الهيئات والجامعات وعمداء كليات التربية والشركات التعليمية.
وشارك في الملتقي مديرو التعليم في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها، وكذلك قيادات ما يقارب 290 مدرسة كُرمت خلال الحفل. وأقيم الملتقى بتنسيق مشترك بين وزارة التعليم وهيئة تقويم التعليم والتدريب، وشمل التكريم عدداً كبيراً من المدارس الحكومية والأهلية والعالمية والمصنفة في مستوى التميز وفقًا لنتائج التقويم الخارجي، كما شهد الملتقى توقيع اتفاقيات اعتماد مدرسي بين الهيئة، ممثلة بمركز تميز وثماني عشرة شركة ومدرسة عالمية وأهلية.
وحرص الملتقى على إحداث حراك على المستوى الوطني؛ لتعزيز ثقافة التقويم الخارجي والتأكيد على أهمية ضمان وضبط جودة التعليم العام، وتحسين مخرجاته، ودعم صناعة القرار التطويري التربوي. يذكر أن الملتقى الوطني للتميز المدرسي ((تميز 2024)) يأتي ضمن جهود هيئة التقويم والتدريب ووزارة التعليم في رحلة التحول نحو النموذج السعودي لضمان وضبط جودة التعليم في المملكة، ونحو تعزيز دافعية المدارس وطلابها وطالباتها.

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