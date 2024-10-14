مستعمرون وجنود الاحتلال يعتدون على رعاة أغنام ويعتقلون أحدهم في تقوع

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيت لحم /PNN- اعتدى مستعمرون وجنود الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، على رعاة أغنام واعتقلوا أحدهم، في بلدة تقوع، جنوب شرق بيت لحم.
وأفادت مصادر أمنية، بأن مستعمرين وجنود الاحتلال هاجموا رعاة أثناء رعيهم أغنامهم في أراض قريبة من مستعمرة "تكواع" الجاثمة على أراضي المواطنين، وأطلقوا قنابل الصوت والغاز السام صوبهم، واعتدوا عليهم بالضرب، قبل أن يعتقلوا الشاب كرم ناصر البدن (28 عاما).
يشار إلى أن المستعمرين وقوات الاحتلال صعدوا في الآونة الأخيرة من اعتداءاتهم بحق رعاة الأغنام في المنطقة، والتي تمثلت بالاستيلاء على عدد من رؤوس الأغنام، وفرض غرامات مالية عليهم، ومنعهم من الوصول إلى المراعي
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