مستعمرون وجنود الاحتلال يعتدون على رعاة أغنام ويعتقلون أحدهم في تقوع

MENAFN - Palestine News ) بيت لحم /PNN- اعتدى مستعمرون وجنود الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، على رعاة أغنام واعتقلوا أحدهم، في بلدة تقوع، جنوب شرق بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية، بأن مستعمرين وجنود الاحتلال هاجموا رعاة أثناء رعيهم أغنامهم في أراض قريبة من مستعمرة "تكواع" الجاثمة على أراضي المواطنين، وأطلقوا قنابل الصوت والغاز السام صوبهم، واعتدوا عليهم بالضرب، قبل أن يعتقلوا الشاب كرم ناصر البدن (28 عاما).

يشار إلى أن المستعمرين وقوات الاحتلال صعدوا في الآونة الأخيرة من اعتداءاتهم بحق رعاة الأغنام في المنطقة، والتي تمثلت بالاستيلاء على عدد من رؤوس الأغنام، وفرض غرامات مالية عليهم، ومنعهم من الوصول إلى المراعي