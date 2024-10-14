18 شهيدا و4 جرحى في غارة إسرائيلية على بلدة شمال لبنان

MENAFN - Palestine News ) بيروت /PNN- استشهد 18 شخصا وأصيب 4 آخرون بغارة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، على مبنى سكني يضم نازحين في بلدة أيطو بقضاء زغرتا، شمال لبنان.

وأعلن الصليب الأحمر اللبناني، في منشور على منصة "إكس"، "مقتل 18 شخصا وإصابة 4 آخرين جراء الغارة الإسرائيلية على مبنى سكني في بلدة أيطو"، يضم عدة عائلات نزحت هربا من الاحتلال الإسرائيلي المتصاعد على بلداتهم في الجنوب.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، بأن "غارة الاحتلال الإسرائيلي على بلدة أيطو أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد 9 أشخاص وإصابة شخص بجروح".

ولا تزال أعمال الإغاثة ورفع الأنقاض مستمرة، حسب البيان نفسه.

وأكدت وكالة الأنباء اللبنانية أن "الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة، هي الأولى منذ بداية العدوان الاسرائيلي على لبنان، على شقة سكنية في بلدة أيطو".

ومنذ 23 أيلول/ سبتمبر الماضي، وسعت إسرائيل نطاق الإبادة الجماعية التي ترتكبها في فلسطين منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، لتشمل لبنان بشن غارات جوية طالت العاصمة بيروت، بالإضافة إلى عمليات توغل بري في الجنوب.

وأسفرت غارات الاحتلال الإسرائيلي في لبنان حتى مساء الأحد عن 1539 شهيدا و4471 جريحا، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، وأكثر من مليون و340 ألف نازح، وفقا لبيانات رسمية لبنانية.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن غارات الاحتلال الإسرائيلي يوم أمس على لبنان أسفرت عن ثلاثة شهداء و84 جريحا في جنوب لبنان والنبطية والبقاع وبعلبك الهرمل، وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للشهداء منذ بدء العدوان في الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر إلى 2309 شهداء، و10782 جريحا.