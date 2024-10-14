Monday, 14 October 2024 10:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


18 شهيدا و4 جرحى في غارة إسرائيلية على بلدة شمال لبنان

10/14/2024 2:23:00 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت /PNN- استشهد 18 شخصا وأصيب 4 آخرون بغارة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، على مبنى سكني يضم نازحين في بلدة أيطو بقضاء زغرتا، شمال لبنان.

وأعلن الصليب الأحمر اللبناني، في منشور على منصة "إكس"، "مقتل 18 شخصا وإصابة 4 آخرين جراء الغارة الإسرائيلية على مبنى سكني في بلدة أيطو"، يضم عدة عائلات نزحت هربا من قصف الاحتلال الإسرائيلي المتصاعد على بلداتهم في الجنوب.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، بأن "غارة الاحتلال الإسرائيلي على بلدة أيطو أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد 9 أشخاص وإصابة شخص بجروح".

ولا تزال أعمال الإغاثة ورفع الأنقاض مستمرة، حسب البيان نفسه.

وأكدت وكالة الأنباء اللبنانية أن "الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة، هي الأولى منذ بداية العدوان الاسرائيلي على لبنان، على شقة سكنية في بلدة أيطو".

ومنذ 23 أيلول/ سبتمبر الماضي، وسعت إسرائيل نطاق الإبادة الجماعية التي ترتكبها في فلسطين منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، لتشمل لبنان بشن غارات جوية طالت العاصمة بيروت، بالإضافة إلى عمليات توغل بري في الجنوب.

وأسفرت غارات الاحتلال الإسرائيلي في لبنان حتى مساء الأحد عن 1539 شهيدا و4471 جريحا، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، وأكثر من مليون و340 ألف نازح، وفقا لبيانات رسمية لبنانية.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن غارات الاحتلال الإسرائيلي يوم أمس على لبنان أسفرت عن ثلاثة شهداء و84 جريحا في جنوب لبنان والنبطية والبقاع وبعلبك الهرمل، وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للشهداء منذ بدء العدوان في الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر إلى 2309 شهداء، و10782 جريحا.

MENAFN14102024000205011050ID1108777394

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث