بعد عدوان استمر 8 ساعات على جنين ومخيمها: شهيدان و4 جرحى ودمار في الممتلكات

MENAFN - Palestine News ) جنين /PNN- أسفر عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها، الذي استمر 8 ساعات، اليوم الإثنين، عن استشهاد طفل وشاب، وإصابة 4 مواطنين بجروح، ودمار في الممتلكات العامة والخاصة.

وأفادت مصادر محلية ، بأن آليات الاحتلال انسحبت من حارتي الألوب والحواشين داخل مخيم جنين، ومن مركز مدينة جنين وأطراف حي السيباط حيث تمركزت طوال فترة الاقتحام.

وأشارت المصادر إلى أن جرافات الاحتلال دمرت جزءًا من منزل في حارة الألوب، كما جرفت البنية التحتية على "دوار الحصان" عند مدخل المخيم.

وكانت مصادر طبية قد أعلنت استشهاد الطفل ريان إبراهيم السيد (17 عاما)، والشاب محمود مأمون أبو الرب (23 عاما)، متأثرين بجروحهما برصاص الاحتلال، بالإضافة إلى إصابة أربعة مواطنين بجروح مختلفة.

وقالت مراسلتنا

إن الشهيد أبو الرب أمضى 4 سنوات في معتقلات الاحتلال، وأفرج عنه قبل 5 أشهر بعد قضاء محكوميته.

ذوو الشهيد الطفل ريان السيد يحتضنون جثمانه في المستشفى (الأناضول)

وكانت قوة خاصة من جيش الاحتلال "مستعربون"، قد تسللت إلى أطراف المخيم، وحاصرت منزلا، قبل أن يدفع الاحتلال بتعزيزات برفقة جرافة عسكرية إلى المدينة ومخيمها من حاجز الجلمة العسكري.

وتمركزت آليات الاحتلال في منطقة دوار السينما وسط المدينة، وقرب شارع الحسبة، وعند مداخل المخيم، وانتشر قناصة الاحتلال على أسطح عدد من البنايات المرتفعة، وسط تحليق مكثف لطائرات الاحتلال المسيّرة.

وأشارت مراسلتنا إلى أن مواجهات عنيفة اندلعت مع قوات الاحتلال في مخيم جنين، أطلقت خلالها الرصاص الحي باتجاه الشبان، ما أدى إلى إصابة أربعة مواطنين بالرصاص.

وأكدت أن قوات الاحتلال أطلقت النار بشكل مباشر ومتعمد باتجاه مجموعة من الصحفيين أثناء تواجدهم لتغطية العدوان، قرب دوار السينما.

وذكرت مصادر محلية أن جنود الاحتلال اعتلقوا مسعفا خلال عمله داخل المخيم. كما تم إخلاء مدارس "الأونروا" من الطلبة بعد احتجازهم لأكثر من 7 ساعات داخل مدارسهم وعدم تمكنهم من الخروج بسبب تمركز قوات الاحتلال داخل المخيم، فيما أخلت طواقم الإسعاف مجموعة من الأطفال كانوا محتجزين داخل روضتهم وسط المخيم.

وباستشهاد الطفل السيد والشاب أبو الرب، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى 754 شهيدا، بينهم 165 طفلا، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 6250 مواطنا بجروح متفاوتة، وفقا لبيانات وزارة الصحة.

الشهيدان الطفل ريان السيد والشاب محمود أبو الرب