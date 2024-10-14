أنقذوا الأطفال: ما نراه في غزة يشبه أعماق الجحيم

MENAFN - Palestine News ) لندن /PNN- قال المدير الإقليمي لمنظمة "أنقذوا الأطفال" في الشرق الأوسط، جيريمي ستونر، إن ما يحدث في قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية إسرائيلية، "يشبه أعماق الجحيم".

جاء ذلك في بيان للمنظمة التي أفردت حيزا لتصريحات مديرها الإقليمي في الشرق الأوسط، الإثنين.

وأضاف ستونر: "مع أنباء الهجمات على الأطفال والعائلات كل يوم، ما نراه في غزة الآن يشبه أعماق الجحيم، لا يوجد أي مكان آمن".

وأكد ستونر أن سكان شمال غزة محرومون من الطعام منذ أسبوعين، ويتعرضون للقصف في منطقة لا يستطيعون مغادرتها.

ولليوم العاشر يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اجتياحه شمال قطاع غزة، وسط حصار مطبق وتجويع يمنع خلاله إدخال الطعام أو الشراب أو الوقود، وتحت قصف دموي مستمر.

ويحاول الاحتلال تهجير المواطنين قسرا من شمال القطاع إلى جنوبه، عبر الحصار والتجويع والقتل.

ولفت ستونر إلى أن "أوامر الإخلاء" تحمل خطر التحول إلى "أوامر إعدام" بسبب حرمان الأطفال من سبل البقاء على قيد الحياة.

وأضاف: "ما هي الأهداف العسكرية التي يمكن أن تبرر قتل المدنيين على هذا النطاق الهائل؟ لا ينبغي استخدام مفهوم الأضرار الجانبية لتبرير القتل المتوقع للأطفال".

ولفت ستونر إلى أن المنظمة بدأت الجولة الثانية من تطعيمات شلل الأطفال في دير البلح وسط القطاع اليوم، وهم يواجهون القنابل والنيران (الإسرائيلية) على بعد 500 متر فقط.

وتابع: "من الواضح أكثر من أي وقت مضى أن هذه حرب على الأطفال... من غير وقف لإطلاق النار لن تؤدي هذه اللقاحات إلا إلى تأجيل معاناة الأطفال بدلا من منعها".