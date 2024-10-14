اقتصاديون : إعفاء أرباح صادرات الخدمات خطوة غير موفقة

MENAFN - Amman Net) رغم تفاؤل العاملين في القطاعات الخدماتية بموافقة الحكومة على مشروع النظام المعدل لإعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من ضريبة الدخل، إلا أن اقتصاديون يصفون القرار بأنه ليس في الاتجاه الصحيح، مشددين على أن الأولوية يجب أن تكون لتخفيض ضريبة المبيعات بدلا من ضريبة الدخل.

وأحالت الحكومة المشروع إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إقراره، في خطوة تدعمها غرفة تجارة الأردن وتؤكد أهميتها لتعزيز بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار، لا سيما في القطاعات الحيوية كالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما من المتوقع أن يسهم هذا النظام في تحفيز الابتكار وتمكين الشركات من التوسع في أسواق جديدة.

ويتضمن النظام المعدل إعفاء الدخل الصافي المتحقق من تصدير مجموعة من خدمات قطاع تكنولوجيا المعلومات حتى عام 2033، بما في ذلك خدمات الحاسوب، وتكنولوجيا المعلومات، وخدمات التعهيد الخارجي، بالإضافة إلى خدمات إضافية أخرى مثل قطاع السياحة والنقل والتعليم والخدمات المالية.

تقديرات لغرفة تجارة الأردن تشير إلى أن نسبة مساهمة قطاع الخدمات في الاقتصاد المحلي تصل إلى نحو 35 %، كما يشغل نحو 200 ألف عامل أردني.

فيما تقدر أحد الدراسات أن حجم صادرات القطاع شكلت ما نسبته 48 % من إجمالي حجم الصادرات الوطنية الأردنية في العام 2018، والتي ناهزت نحو 5.5 مليار دينار.





الحل الأمثل

الخبير الاقتصادي محمد البشير يعتبر هذه الخطوة غير موفقة، باعتبار أن هذه القطاعات فرضت وجودها بفضل الثورة العالمية في تكنولوجيا المعلومات، وخاصة الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي، التي تجاوزت الحدود الجغرافية وأصبحت تزدهر دون انتظار تشريعات أو قوانين.

ويعتبر البشير أن هذا السخاء في تقديم الإعفاءات يخدم فقط من يستفيدون من القرارات الاقتصادية، بينما يعاني المواطن من الفقر والبطالة وارتفاع الأسعار، مؤكدا

أن الإعفاءات المثمرة يجب أن تستهدف مدخلات الإنتاج وضريبة المبيعات، سواء المباشرة التي تفرض على المواد الأولية أو غير المباشرة، كما يشدد على ضرورة تقليل الأعباء الضريبية المرتبطة بقطاع الطاقة لتعزيز تنافسية المنتجات المحلية في الأسواق الخارجية.

ويؤكد أن منح المزيد من الإعفاءات الضريبية يقلل من إيرادات الخزينة التي يجب أن تنفق على المجتمع الأردني، ما يجعل هذه الإعفاءات امتدادا للسياسات المالية السلبية السابقة، مشيرا إلى أن الحل الأمثل هو تخفيض ضريبة المبيعات بدلا من ضريبة الدخل، لأن ذلك يساهم في تقليل كلفة إنتاج السلع والخدمات، مما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات الأردنية،

كما يبين أن من حق الدولة فرض الضرائب على الأرباح، خاصة عندما توفر بيئة داعمة للمشاريع الناجحة.





المزيد من الاعفاءات يشجع الاستثمار

تشير البيانات إلى أن الاستثمار الأجنبي المتدفق للأردن تراجع بنسبة 17.7 % خلال الربع الاول من العام الحالي، وهو سيسجل تراجعات اكبر مع نهاية العام، وفقا للتوقعات بسبب التوتر والحروب في المنطقة.

ويعتبر الخبير الاقتصادي والكاتب عصام قضماني ان هناك اعتقاد بان منح اعفاءات سخية سيشجع الاستثمار ويدفع الرساميل الباحثة عن تشجيع الاستثمارات الجديدة وهو أمر في غاية الاهمية وهذا صحيح لكن الصحيح ايضا هو تخفيف العبء عن كاهل الاستثمارات القائمة مثل الضرائب غير المباشرة والتكاليف غير المجدية ومساعدة هذه الاستثمارات ليس على البقاء بل على التوسع ايضا.

ويشير

قضماني الى ان تشجيع الاستثمارات لا يكون فقط عن طريق إعفاء الارباح من ضريبة الدخل، ذلك أن المستثمر الجديد يتخوف من الخسارة، وهي ان وقعت لا تنفع الاعفاءات، أما إذا حقق أرباحا

تصبح الضريبة مقبولة مهما كانت نسبتها.

حتى الان قوانين تشجيع الاستثمار حققت نتائج مختلطة بمعنى أن الفكرة ليست بالقوانين بقدر ما هي في آليات تطبيق هذه القوانين وقلنا ولا نزال ان افضل قانون للاستثمار هو ألا يكون هناك قانون والا فما الفائدة من وجود قانون يتشارك معه عشرات القوانين والانظمة والتعليمات، بحسب قضماني.

هذا وتعتبر وزارة الصناعة والتجارة ان هذا المشروع يأتي ضمن جهود الحكومة المستمرة لدعم القطاعات الاقتصادية والخدمية، وذلك في إطار تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني على المستوى الدولي، كما يركز المشروع بشكل خاص على دعم صادرات الخدمات التي تعدّ إحدى الركائز الأساسية في ميزان المدفوعات، إذ تلعب دورا حيوياً في استحداث فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي.