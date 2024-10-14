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((دوجا للتطوير)) و ((صن ويست)) توقعان مذكرة تفاهم لإدارة فندق ((أزل جاليني)) بالساحل الشمالي

10/14/2024 9:00:27 AM
(MENAFN- Asdaf News) وقعت شركة دوجا للتطوير العقاري مذكرة تفاهم مع شركة صن ويست لإدارة المنتجعات والفنادق، تتضمن التعاون الاستراتيجي بين الشركتين وادارة فندق أزل جاليني بالساحل الشمالي، وذك ضمن خطة دوجا للتطوير العقاري للتعاون مع كيانات قوية لإدارة مشروعاتها.

ووقع التعاقد كل من المهندس محمود عادل، رئيس مجلس إدارة شركة دوجا للتطوير العقاري، و سيف جرانه، العضو المنتدب لشركة صن ويست لأدارة الفنادق والمشروعات، وبحضور مسئولي كلا الشركتين

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