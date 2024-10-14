((دوجا للتطوير)) و ((صن ويست)) توقعان مذكرة تفاهم لإدارة فندق ((أزل جاليني)) بالساحل الشمالي

(MENAFN
- Asdaf News)
وقعت شركة دوجا للتطوير العقاري مذكرة تفاهم مع شركة صن ويست لإدارة المنتجعات والفنادق، تتضمن التعاون الاستراتيجي بين الشركتين وادارة فندق أزل جاليني بالساحل الشمالي، وذك ضمن خطة دوجا للتطوير العقاري للتعاون مع كيانات قوية لإدارة مشروعاتها.
ووقع التعاقد كل من المهندس محمود عادل، رئيس مجلس إدارة شركة دوجا للتطوير العقاري، و سيف جرانه، العضو المنتدب لشركة صن ويست لأدارة الفنادق والمشروعات، وبحضور مسئولي كلا الشركتين
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