الصدمة والألم: قصة عائلة الشهيد الأسير محمد منير موسى

MENAFN - Palestine News )

وبحسب والد الشهيد محمد، فقد كان يتمتع بصحة جيدة رغم معاناته من مرض السكري، مشيراً إلى أن محمد متزوج وله ثلاث من البنات اللواتي فجعن باستشهاد والدهن دونما سابق إنذار، حيث كان معتقلاً في سجون الاحتلال منذ شهر نيسان من العام 2023.

وقال والد الشهيد، وقد علت ملامح وجهه أعباء الفقد: "كنا نسمع من الأسرى المحررين أن السجون هي مقابر للأحياء، حيث تُمارَس فيها أبشع أنواع التعذيب وتنتشر الأمراض بين المعتقلين. كان ابني في وضع صحي مستقر، لكن قسوة السجون جعلت منه شهيداً."

يستذكر الوالد، الذي يكتنفه الحزن، ملامح نجله الشهيد وصفاته، معبراً عن ألمه الشديد على فقدانه. إذ كان محمد شخصيةً محبوبةً ومتفانيةً في مساعدة الآخرين.

نادي الأسير الفلسطيني ممثلاً برئيسه في الضفة الغربية، عبد الله الزغاري، أشار إلى أن سلطات الاحتلال أبلغتهم بخبر استشهاد الأسير موسى، مما يرفع عدد الشهداء الأسرى في سجون الاحتلال إلى 270.

وأوضح أن الأسرى يتعرضون لجرائم طبية وتجويع ممنهج، مشيراً إلى أن خبر استشهاد الأسير موسى وصلهم عبر منظومة الاحتلال بعد أن تم تحويله إلى مستشفى "سوروكا"، جراء المعاناة التي تعرض لها مثل غيره من الأسرى

هذه المعاناة تكشف الوجه القبيح للاحتلال الذي يقتل الأمل في نفوس الأحياء ويتركهم فريسة للألم والمرض.

وقال إن موسى شهيد آخر ينضم لقافلة شهداء الحركة الأسيرة جراء جرائم الاحتلال المتواصلة والتي لم تتوقف على الإطلاق منذ العام الماضي، بل ارتفعت وتيرتها بشكل غير مسبوق في ظل تحويل الاحتلال لحياة المعتقلين لجحيم، مع انعدام الرقابة الحقوقية والقانونية.

كما أكد الزغاري على ارتفاع عدد شهداء الحركة الأسيرة، حيث أصبحوا 270 شهيداً، مشدداً على أن هؤلاء يمثلون فقط الجزء الظاهر من مأساة الأسرى. وأعرب عن قناعته الجازمة بأن المئات من الشهداء الذين قُتلوا أو أُعدموا داخل سجون الاحتلال من قطاع غزة لم يُفصح عن أي معلومات تخصهم في ظل سياسة الإخفاء القسري المتبعة.

معاناةٌ وألمٌ وفقدٌ تعيشها عائلة فلسطينية اليوم لتضاف لسلسلة عائلات الأسرى الشهداء جراء همجية ووحشية الاحتلال الذي يضرب بعرض الحائط كافة المنظمات الدولية والأممية، في وقت يتساءل الفلسطينيون فيه: إلى متى ولماذا صمت العالم على هذه الجرائم؟







