الاحتلال يعتقل خمسة شبان من بيت عنان

(MENAFN
- Palestine News Network
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القدس / PNN-
اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، خمسة شبان، خلال اقتحامها بلدة بيت عنان شمال غرب القدس.
وأفادت مصادر محلية، باعتقال الاحتلال الشبان الخمسة: عبد الله مطر جمهور، وزياد جمهور، ومصعب حسن ربيع، ومحمد حسين ربيع، وحسين محمد حسين جمهور.
وأضافت المصادر ذاتها، أن الاحتلال احتجز أكثر من 20 شابا من البلدة، واستجوبهم ميدانيا، وقام بالتنكيل بهم، قبل الإفراج عنهم.
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