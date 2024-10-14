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الاحتلال يعتقل خمسة شبان من بيت عنان

10/14/2024 8:09:36 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس / PNN-
اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، خمسة شبان، خلال اقتحامها بلدة بيت عنان شمال غرب القدس.

وأفادت مصادر محلية، باعتقال الاحتلال الشبان الخمسة: عبد الله مطر جمهور، وزياد جمهور، ومصعب حسن ربيع، ومحمد حسين ربيع، وحسين محمد حسين جمهور.

وأضافت المصادر ذاتها، أن الاحتلال احتجز أكثر من 20 شابا من البلدة، واستجوبهم ميدانيا، وقام بالتنكيل بهم، قبل الإفراج عنهم.

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