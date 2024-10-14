4 منظمات إسرائيلية تحذر العالم من المشاركة بجريمة تهجير سكان شمال غزة

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN- حذرت 4 منظمات حقوقية إسرائيلية، الاثنين، دول العالم من أنها ستكون شريكة لتل أبيب في "جريمة" تهجير المواطنين الفلسطينيين من شمال قطاع غزة، إذا لم تتحرك لمنعها من تنفيذ هذا المخطط.

ولليوم العاشر يواصل الجيش الإسرائيلي اجتياحه البري لمخيم جباليا شمال قطاع غزة، وسط حصار مطبق وتجويع يُمنع خلاله إدخال الطعام أو الشراب أو الوقود، وتحت دموي مستمر.

ويحاول الجيش تهجير الفلسطينيين من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، وسط اتهامات فلسطينية لتل أبيب بالعمل على احتلال المنطقة وتفريغها من سكانها عبر الحصار والتجويع والقتل.

ودعت 4 منظمات حقوقية إسرائيلية، عبر بيان مشترك، "المجتمع الدولي لكي يعمل الآن على منع إسرائيل من تهجير مئات آلاف الفلسطينيّين الذين بقوا في شمال قطاع غزة إلى خارج المنطقة".

وهذه المنظمات هي المشاركة في "التحالف الإسرائيلي لوقف إطلاق النار"، وهي "بتسيلم"، و"جيشاه- مسلك"، وأطباء لحقوق الإنسان- إسرائيل"، و"يش دين".

وأضافت المنظمات أن إسرائيل تقوم بتهجير الفلسطينيين من شمال قطاع غزة "عبر وسائل أخرى منها منع إدخال الإغاثة الإنسانية الضرورية والوقود".

وحذرت من "وجود مؤشرات مقلقة على أن الجيش الإسرائيلي باشر في تطبيق غير معلن لـ"خطّة الجنرالات"، التي تدعو إلى نقل قسري لجميع سكان شمال قطاع غزة بواسطة تشديد الحصار على المنطقة وتجويع السكان".

المنظمات جددت التأكيد على أنه "تقع على عاتق العالم مسؤولية منع جرائم التجويع والنقل القسري (التهجير)".

وحذرت من أنه "إذا واصلت دول العالم اتباع سياسة الانتظار، بما يمكّن إسرائيل من القضاء على شمال قطاع غزة، فسوف تكون شريكة في ذلك".

ودعت جميع الدول والهيئات الدواية المعنية إلى أن "تتحرك فورا لمنع ذلك باستخدام جميع الأدوات المتاحة، القضائية والدبلوماسية والاقتصادية".​​​​​​​