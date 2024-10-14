النيابة العامة تطلق دليل الإرشادات التوجيهية للمعاملة الصديقة للطفل أثناء الإجراءات القانونية

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN- أطلقت النيابة العامة اليوم الاثنين، دليل الإرشادات التوجيهية للمعاملة الصديقة للطفل أثناء الإجراءات القانونية، الذي يهدف إلى تنظيم الإجراءات القانونية المتعلقة بحقوق الأطفال، وضمان عدالتهم في مختلف الأدوار القانونية.
يشمل ذلك الأطفال كضحايا، أو شهود، أو أطفال في خطر، أو مجني عليهم، بالإضافة إلى الأحداث والأطفال المعرضين لخطر الانحراف والخطر المحدق.
حضر حفل الإطلاق ممثل منظمة اليونيسف، كريستوفر هاوود، وممثل مؤسسة أرض الإنسان، توماش بوكور، إلى جانب رؤساء النيابات المتخصصة.
خلال الحفل، أكد النائب العام المستشار أكرم الخطيب أن العدالة الصديقة للطفل تمثل ركنًا أساسيًا في التزام النيابة العامة بتطبيق التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الطفل. وأشار إلى أن هذا الالتزام يهدف إلى تكريس حقوق الطفل وفقًا لأعلى المعايير القانونية الدولية. كما أوضح أن النيابة العامة تعمل على تطوير إجراءاتها وتعزيزها لضمان بناء نظام عدالة متكامل يراعي احتياجات الأطفال ويضمن حمايتهم، ما يسهم في خلق مجتمع آمن وداعم لهم. وعبّر عن شكره لمنظمة اليونيسف ومؤسسة أرض الإنسان على دورهما الفاعل في إنجاز هذا الدليل.
من جانبه، أعرب هاوود عن تقديره للتعاون المثمر مع النيابة العامة في إصدار هذا الدليل، الذي يسهم في تعزيز العدالة الصديقة للطفل والحسّاسة للنوع الاجتماعي، مع التركيز على عدالة الأحداث. وأوضح أن الدليل يحتوي على إرشادات توجيهية تدعم أعضاء النيابة العامة في تقديم خدمات تراعي حقوق الأطفال، مؤكدًا استمرار الدعم والشراكة مع النيابة العامة في إطار مشروع "سواسية 3".
بدوره، أكد بوكور، أن هذا الدليل يتماشى مع المعايير الدولية لحماية الأطفال، ويعكس التزام فلسطين بعدالة صديقة للأطفال. كما أشار إلى أن إعداد الدليل تم عبر عملية مهنية شارك فيها مختلف الشركاء، بهدف تحقيق المصلحة الفضلى للأطفال، معبرًا عن التزام مؤسسة أرض الإنسان بمواصلة التعاون مع النيابة العامة.
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