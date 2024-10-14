النيابة العامة تطلق دليل الإرشادات التوجيهية للمعاملة الصديقة للطفل أثناء الإجراءات القانونية

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN- أطلقت النيابة العامة اليوم الاثنين، دليل الإرشادات التوجيهية للمعاملة الصديقة للطفل أثناء الإجراءات القانونية، الذي يهدف إلى تنظيم الإجراءات القانونية المتعلقة بحقوق الأطفال، وضمان عدالتهم في مختلف الأدوار القانونية.

يشمل ذلك الأطفال كضحايا، أو شهود، أو أطفال في خطر، أو مجني عليهم، بالإضافة إلى الأحداث والأطفال المعرضين لخطر الانحراف والخطر المحدق.

حضر حفل الإطلاق منظمة اليونيسف، كريستوفر هاوود، وممثل مؤسسة أرض الإنسان، توماش بوكور، إلى جانب رؤساء النيابات المتخصصة.

خلال الحفل، أكد النائب العام المستشار أكرم الخطيب أن العدالة الصديقة للطفل تمثل ركنًا أساسيًا في التزام النيابة العامة بتطبيق التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الطفل. وأشار إلى أن هذا الالتزام يهدف إلى تكريس حقوق الطفل وفقًا لأعلى المعايير القانونية الدولية. كما أوضح أن النيابة العامة تعمل على تطوير إجراءاتها وتعزيزها لضمان بناء نظام عدالة متكامل يراعي احتياجات الأطفال ويضمن حمايتهم، ما يسهم في خلق مجتمع آمن وداعم لهم. وعبّر عن شكره لمنظمة اليونيسف ومؤسسة أرض الإنسان على دورهما الفاعل في إنجاز هذا الدليل.

من جانبه، أعرب هاوود عن تقديره للتعاون المثمر مع النيابة العامة في إصدار هذا الدليل، الذي يسهم في تعزيز العدالة الصديقة للطفل والحسّاسة للنوع الاجتماعي، مع التركيز على عدالة الأحداث. وأوضح أن الدليل يحتوي على إرشادات توجيهية تدعم أعضاء النيابة العامة في تقديم خدمات تراعي حقوق الأطفال، مؤكدًا استمرار الدعم والشراكة مع النيابة العامة في إطار مشروع "سواسية 3".

بدوره، أكد بوكور، أن هذا الدليل يتماشى مع المعايير الدولية لحماية الأطفال، ويعكس التزام فلسطين بعدالة صديقة للأطفال. كما أشار إلى أن إعداد الدليل تم عبر عملية مهنية شارك فيها مختلف الشركاء، بهدف تحقيق المصلحة الفضلى للأطفال، معبرًا عن التزام مؤسسة أرض الإنسان بمواصلة التعاون مع النيابة العامة.