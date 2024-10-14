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قناة إسرائيلية: حاجز بري قريبا على الحدود مع سوريا

10/14/2024 7:08:56 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل / PNN- قالت القناة الـ14 الإسرائيلية إن إسرائيل تعمل حاليا على إنشاء حاجز بري كبير على الحدود مع سوريا، في إطار مجابهة ما سمتها التهديدات التي تأتي من الحدود وأخذها على محمل الجد.

وأوضحت القناة الإسرائيلية أن الحاجز المرتقب سيجعل الأمر "أكثر صعوبة بالنسبة لمن وصفتهم بالإرهابيين الذين سيحاولون دخول إسرائيل في المستقبل"، ضمن ما يراه النظام الأمني يمثل تهديدا عبر الحدود مع سوريا، إلى جانب أمور أخرى من بينها الحدود الشرقية أيضا.

وبيّنت القناة أن الحاجز سيتضمن سياجا مزدوجا وكومة من التراب والخنادق، وتعزيزه -بالإضافة إلى السياج الموجود حاليا- بوسائل تكنولوجية وجمع معلومات استخباراتية إضافية، لافتة إلى أن طول السياج الحدودي بين إسرائيل وسوريا 92 كيلومترا.

وأكدت القناة الـ14 أن النظام الأمني ​​سينفذ أعمالا هندسية في منطقة الحدود السورية للسماح بتحصين المنطقة بشكل أفضل، وأن الغرض هو إعاقة ما وصفته بـ "قوات العدو والعناصر المعادية" إذا حاولت اقتحام الأراضي الإسرائيلية.

وتنقل القناة عن تقارير أن قوات الجيش الإسرائيلي تعمل ميدانيا بهذا الصدد، وأن الجدار الجديد يأتي ضمن "استخلاص" الدروس أيضا من الجدار الذي اخترقته "حماس" خلال هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

ويأتي هذا في أعقاب أول أمس، حيث قامت قوة إسرائيلية مصحوبة بعربات مصفحة توغلت إلى داخل الأراضي السورية قرب بلدة "كودنة"، بجانب تل الأحمر الغربي في ريف القنيطرة الجنوبي

وأوضحت المصادر قيام تلك القوة بتجريف بعض الأراضي الزراعية على امتداد 500 متر بعرض ألف متر أخرى وضمها إلى الجانب الإسـرائيلي عبر وضع شريط شائك، وذلك في ظل غارات إسرائيلية تستهدف مناطق سورية من حين لآخر من بينها العاصمة دمشق.

MENAFN14102024000205011050ID1108775956

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