إسرائيل تعلن إحباط محاولة إيرانية لاغتيال مسؤولين إسرائيليين

MENAFN - Palestine News ) الداخل النحتل / PNN- أعلنت شرطة الاحتلال وجهاز الأمن العام (الشاباك) إحباط محاولة إيرانية لاغتيال مسؤولين إسرائيليين بتجنيد إسرائيليين.

وقالت الشرطة والشاباك في بيان مشترك "تم الكشف عن بنية تحتية لأجهزة المخابرات الإيرانية التي تعمل على تجنيد مواطنين في إسرائيل".

وأشار البيان إلى اعتقال فلاديسلاف فيكتورسون (30 عاما)، وهو من سكان مدينة رمات غان، للتحقيق معه، وأن التحقيقات كشفت أنه منذ بداية أغسطس/آب الماضي كان فلاديسلاف على اتصال باللغة العبرية عبر شبكات مع عميلة تدعى ماري حوسي.

وأضاف "قام فلاديسلاف بتوجيه من الكيان الإيراني، ومع علمه بهويته، بمهام بينها الكتابة على الجدران وتعليق لافتات وحرق مركبات في منطقة حديقة اليركون بتل أبيب. ولاحقا، طُلب من فلاديسلاف تخريب بنية تحتية للاتصالات وأجهزة الصراف الآلي وإضرام النار في غابات.. وتم توثيق بعض المهام الموضحة ودفع أكثر من 5 آلاف دولار مقابلها".

وزاد البيان أنه "حسب نتائج التحقيق، وافق فلاديسلاف على تصفية شخصية في إسرائيل (لم يسمها) وإلقاء قنبلة يدوية على منزل، وعمل بعد ذلك للحصول على أسلحة، بينها بنادق قناصة ومسدسات وقنابل يدوية".

وأكد أن فلاديسلاف "جنّد مواطنين آخرين، بينهم شريكته آنا بيرنشتاين (18 عاما)، وهي من سكان رمات غان أيضا وشاركت في تنفيذ بعض المهام.. وقُدمت اليوم لوائح اتهام ضدهما".

وكان الشاباك أعلن في سبتمبر/أيلول الماضي اعتقال رجل الأعمال الإسرائيلي موتي ميمان (72 عاما) من بلدة عسقلان، بتهمة التعاون مع الحرس الثوري الإيراني ومخابراته.

ومنذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري تترقب طهران هجوما محتملا قد تشنه إسرائيل عليها، بعد أن أطلقت إيران نحو 180 صاروخا على إسرائيل.

وقالت إيران إن هجومها كان ردا على اغتيال إسرائيل كلا من رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية بطهران، والأمين العام "لحزب الله" حسن نصر الله في بيروت، بالإضافة إلى مجازرها المستمرة بقطاع غزة ولبنان.