الهيئة الإسلامية المسيحية تحمّل المجتمع الدولي مسؤولية محرقة الخيام الإسرائيلية في غزة

(MENAFN
- Palestine News Network
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القدس / PNN- وجهت الهيئة الإسلامية المسيحية نداءً حادًا وعاجلا للمجتمع الدولي والمحكمة الجنائية الدولية، محملة إياهم مسؤولية المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل بحق النساء والأطفال في قطاع غزة فجر اليوم.
وفي بيانها، أكدت الهيئة أن صمت المجتمع الدولي وتقاعس المحكمة الجنائية الدولية يعتبران بمثابة ضوء أخضر لإسرائيل للاستمرار في ارتكاب جرائمها ضد الشعب الفلسطيني.
وأشارت إلى المشهد المروع في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح، حيث تعرضت خيام النازحين، التي كانت تضم نساءً وأطفالاً، لقصف بالصواريخ الحارقة، مما أدى إلى حرقهم أحياء وهم نيام.
وأضافت الهيئة أن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل تشكل وصمة عار على جبين المجتمع الدولي، ودعت إلى اتخاذ موقف موحد لوقف العدوان الإسرائيلي وحماية الشعب الفلسطيني الأعزل.
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