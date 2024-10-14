الهيئة الإسلامية المسيحية تحمّل المجتمع الدولي مسؤولية محرقة الخيام الإسرائيلية في غزة

MENAFN - Palestine News ) القدس / PNN- وجهت الهيئة الإسلامية المسيحية نداءً حادًا وعاجلا للمجتمع الدولي والمحكمة الجنائية الدولية، محملة إياهم مسؤولية المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل بحق النساء والأطفال في قطاع غزة فجر اليوم.

وفي بيانها، أكدت الهيئة أن صمت المجتمع الدولي وتقاعس المحكمة الجنائية الدولية يعتبران بمثابة ضوء أخضر لإسرائيل للاستمرار في ارتكاب جرائمها ضد الشعب الفلسطيني.

وأشارت إلى المشهد المروع في شهداء الأقصى بدير البلح، حيث تعرضت خيام النازحين، التي كانت تضم نساءً وأطفالاً، لقصف بالصواريخ الحارقة، مما أدى إلى حرقهم أحياء وهم نيام.

وأضافت الهيئة أن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل تشكل وصمة عار على جبين المجتمع الدولي، ودعت إلى اتخاذ موقف موحد لوقف العدوان الإسرائيلي وحماية الشعب الفلسطيني الأعزل.