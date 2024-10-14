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ثلاث إصابات في مواجهات مع الاحتلال في بلدة قصرة جنوب نابلس

10/14/2024 7:08:56 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس / PNN- أصيب ثلاثة شبان، اليوم الاثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة قصرة جنوب نابلس.

وأفاد الناشط الحقوقي فؤاد حسن بأن أحد الشبان أصيب بالرصاص الحي في القدم، بينما أصيب اثنان آخران بقنابل الغاز في الوجه والصدر.

واندلعت المواجهات بعد أن هاجم مستعمرون، تحت حماية قوات الاحتلال، قاطفي الزيتون في البلدة.

وأشار حسن إلى أن المواجهات ما زالت مستمرة حتى إعداد هذا الخبر، وسط حالة من التوتر في المنطقة.

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