جنرال إسرائيلي: حزب الله بدأ يتعافى من الضربات

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN- علّق رئيس شعبة العمليات السابق في جيش الاحتلال، الجنرال يسرائيل زيف، على كارثة قاعدة لواء غولاني قرب منطقة بنيامينا جنوبي حيفا، واستمرار القتال ضد"حزب الله" اللبنانية قائلا "إن حزب الله بدأ يتعافى رغم الضربات التي تلقاها".

وبحسب صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الاثنين، ضربت طائرة مسيرة تابعة "لحزب الله" غرفة الطعام في قاعدة لواء غولاني بالقرب من منطقة بنيامينا جنوبي حيفا، مما أودى بحياة أربعة جنود، كما أصيب 25 جنديًا في الحادثة، بينهم حالات خطيرة.

وقال زيف: "أعتقد أننا في مرحلة بدأ فيها حزب الله بالتعافي. فالتنظيم وصل إلى مرحلة يعمل فيها وفق اللامركزية التي بُني عليها، أو أنه قادر على التعافي رغم الضربات التي تلقاها. وهذا يثير السؤال الأهم: إلى أين نتجه من هنا؟".

وأشار إلى أنه "حتى مع ما تبقى لحزب الله، فإن التنظيم قادر على جر إسرائيل إلى حرب استنزاف دموية ومؤلمة لفترة طويلة، وهذا إنجاز عظيم، لذلك يجب عدم التعامل معه باستخفاف. إذا كان الهدف حقًا هو إعادة السكان إلى منازلهم، أعتقد أنه ينبغي توضيح الأمر، لأنهم في الوضع الحالي لن يعودوا قريبًا. نحن في حرب مفتوحة في قطاع غزة، والأمر يتعلق بتركيز القوة. فعندما يتم تركيز القوة في العديد من الساحات، يصبح من الصعب اتخاذ القرار".

وتابع: "على إسرائيل أن تتخذ قرارًا واضحًا بشأن ما تطمح إليه وتسعى لتحقيقه. فإذا أرادت التوغل البري، فلا يمكن القيام بذلك في ساحتين مفتوحتين، فهذه ليست مسألة بسيطة. النقطة الثانية هي الاستفادة من اللحظة الحالية، عندما لا يزال لديك اليد العليا بشكل كبير".

وأكد: "تررغم أن التنظيم يطلق النار علينا، إلا أنه في أصعب مواقفه، ويحاول اتباع تحرك سياسي ليس من المؤكد نجاحه. لذلك ينبغي منحه فرصة لتواجد الجيش اللبناني في الجنوب، ولن يستغرق الأمر يومًا أو يومين".

وأضاف: "يجب اتخاذ قرارات صائبة، لأننا قد ننتهي في حرب ليس لها مخرج. كل هذه التنظيمات تتبع النظام الإيراني، والهجوم على حزب الله هو هجوم خطير على إيران"، بحسب الجنرال السابق يسرائيل زيف.

واختتم قائلاً: "فيما يتعلق بالرد الإسرائيلي على إيران، فمن المهم للغاية بالنسبة للأمريكيين ألّا نتخذ أي إجراء قد يؤدي إلى تصعيد واسع النطاق قبل الانتخابات الرئاسية. ومن ناحية أخرى، يجب على إسرائيل أن تأخذ في الاعتبار أنه بعد الانتخابات هناك، التي تبدأ في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر، سيكون أمام الرئيس الأمريكي جو بايدن ثلاثة أشهر يتحرر فيها من القيود. فهو لا يريد أن يترك طاولة مفتوحة خلفه".



