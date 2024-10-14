الجبهة الثامنة! .. حرب إسرائيلية مفتوحة على فلسطينيي الـ48

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN- منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي الشامل على الشعب الفلسطيني في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ارتفعت وتيرة تضييقاته على فلسطينيي الـ48 بالوسائل كافة من قمع حريات وتحريض وتهديد وملاحقة وتحقيق واعتقال وتنكيل.

في الأسابيع الأولى من بدء عدوانها، أعلنت الحكومة الإسرائيلية حالة الطوارئ العامة، التي شملت إقرار العديد من القوانين والتعديلات في تعليمات الاعتقال ومنع التظاهرات، لترهيب الفلسطينيين داخل أراضي الـ48، وتشديد القبضة عليهم.

وألغت "النيابة العامة" الإسرائيلية شرط موافقة النائب العام أو أحد نائبيه لتنفيذ اعتقال بتهم التحريض، وفق ما كان متبعا قبل الحرب، إذ تتيح أنظمة الطوارئ اتخاذ إجراءات مشددة بحق المعتقلين، تشمل تمديد احتجاز المعتقلين لفترات طويلة، ومنعهم من الالتقاء بمحاميهم لمدة قد تصل إلى 90 يومًا، إضافة إلى أن الشرطة الإسرائيلية أعلنت تعليمات تنص على منع المصادقة على تنظيم تظاهرات في المدن والبلدات الفلسطينية داخل أراضي الـ48.

وفي 25 تشرين الأول/أكتوبر 2023، أقرت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية، بالقراءة الأولى، أمرا موقتا ينص على تعديل مشروع "قانون مكافحة الإرهاب" الذي يجرّم استهلاك مضامين "إرهابية" مع عقوبة قد تصل إلى السجن.

ووثق تقرير أعده مركز عدالة، بالتعاون مع هيئة الطوارئ العربية خلال الأسابيع الخمسة الأولى من العدوان 251 حالة اعتقال، وتحقيق، أو "محادثات تحذيرية" غالبيتها في إطار حرية التعبير عن الرأي، وقدمت 76 لائحة اتهام على خلفية الأحداث.

وورد في تقرير نشرته الهيئة المشتركة للكتل الطلابية التي تعمل تحت مظلة اللجنة العربية للطوارئ، أن أكثر من 100 طالب وطالبة في المؤسسات الأكاديمية جرى تحويلهم إلى "لجان طاعة"، عدا عن مئات المنشورات التحريضية على الطلبة، والاعتداء على مساكنهم.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية، الباحثة والأكاديمية، الفنانة دلال أبو آمنة، لأنها كتبت على إحدى منصات التواصل الاجتماعي "لا غالب إلا الله"، وكان المستعمرون ينتظرونها أمام منزلها عند عودتها وزوجها ويشتمونهم، وفي حالة مشابهة كتب بروفيسور في الجامعة العبرية بحثا علميا فجرى التنكيل به واعتقاله، وهاجم المستعمرون لاعب وشتموه وهو في الملعب لأن زوجته تلت آية قرآنية، عدا عن عشرات الطلبة الذين تم فصلهم من الجامعات بسبب كلمة أو منشور.

وبهذا الخصوص، قال

مدير المناصرة في

المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي - حملة،

جلال أبو خاطر، إنه بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر زادت الملاحقات بشكل كبير لأي شخص يعبّر عن رأيه المساند لغزة، والمندد بحرب الاحتلال الإسرائيلي على القطاع، على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف، أن الفلسطينيين داخل أراضي الـ48 يتعرضون لهجمات من السلطات الإسرائيلية ومن المجتمع

المحيط بهم، في أماكن عملهم وأماكن الدراسة من زملائهم.

وأوضح، أن الملاحقات تشمل التحقيق والاعتقال والتشهير في الإعلام، مثل ما حدث مع كثير من الأشخاص والهدف منها ترهيب الفلسطينيين في الداخل، وهذه السياسة تبناها ما يسمى "وزير الأمن القومي" في حكومة الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير.

ولفت إلى أن العديد من الإسرائيليين يشنون تحريضا عنيفا ضد الفلسطينيين، وأي فلسطيني يعبر عن رأيه يتم اعتقاله وملاحقة عائلته لترهيبه، وهناك مئات من الحالات تعرضوا للفصل من العمل ومن مكان الدراسة، وتعرضوا للتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأبرزت معطيات دراسة أصدرها مركز "حملة" أن الفلسطينيين داخل أراضي الـ48 يعيشون حالة من الخوف والقلق تظهر من خلال امتناعهم عن الأنشطة والمشاركة الرقمية، ويشعرون بفقدان الثقة الذي ترجم إلى اللامبالاة والتجاهل التام لكل المخاطر المحدقة بهم.

وبينت دراسة أخرى للمركز أن الاحتلال طور نظاما "قانونيا" وتنفيذيا محكما لفرض السيطرة على الإنترنت، مما أدى إلى انتهاكات صارخة للحقوق الرقمية وخلق "رعب رقمي" دفع المستخدمين إلى تقليل التعبير عن آرائهم، إضافة إلى تضاعف الهجمات الرقمية خاصة الهجمات ذات الخلفية السياسية والوطنية بعد الحرب على غزة، مثل "انتحال الشخصية" و"التصيد الاحتيالي" و"التحرش والإساءة"، وهذا يعكس حالة من الرقابة الذاتية والامتناع عن النشاط الرقمي التي وصلت إلى 70% من الشباب داخل أراضي الـ48، مما يقلل من استخدام شبكة الانترنت كأداة للنشاط الجماهيري.

وطال استهداف الاحتلال قيادات داخل أراضي الـ48، حيث اعتقلت السلطات الإسرائيلية في التاسع من

تشرين الثاني/نوفمبر

رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية بأراضي الـ48 محمد بركة، وأعضاء كنيست سابقين عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، كانوا في طريقهم إلى المشاركة في وقفة احتجاجية

ضد الحرب على غزة

في الناصرة، علما أنها لا تحتاج إلى ترخيص من الشرطة، وأبعدت لجنة في الكنيست النائبتين عايدة توما وإيمان خطيب ياسين، وتم حرمانهما من أجرهما لأسبوعين، جراء تصريحاتهما التي لا تتبنى بشكل كامل الخطاب الإسرائيلي بشأن الحرب على غزة.

وفي ظل حالة العداء والتحريض تجاه كل ما هو فلسطيني، اعتبرت حكومة الاحتلال الإسرائيلي أن الفلسطينيين في أراضي الـ48 "جبهة ثامنة" تخوض ضدها حربا، بعد قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا والعراق واليمن وإيران.

وفي مقال له، يؤكد رئيس التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة، أهمية بناء لجان طوارئ في كافة القرى والمدن والتجمعات السكانية الفلسطينية في الداخل.

ويقول أبو شحادة "من الواضح أننا لا نستطيع أن نعوّل على إسرائيل ومؤسساتها من أجل حماية مجتمعنا في أي ظرف طارئ. إسرائيل هي جيش يمتلك دولة، وهذا الجيش يتعامل معنا في حالة الحرب كأعداء، ولو كانت هناك أي حالة طوارئ أخرى كهزة أرضية أو عاصفة، لن نكون في سلّم أولوياته. لذلك، علينا العمل بشكل جدّي ومهني على تطوير لجان طوارئ تدرس بشكل مهني حالة تجمّعاتنا السّكنية المختلفة، وتعمل على تقديم حلول وبدائل لأي طارئ ممكن أن يضرب مجتمعنا".

كما يدعو أبو شحادة إلى العمل على بناء وتنظيم نقابات عمالية ومهنية مستقلة "تعمل على حماية أعضائها بشكل خاص وعلى حماية مجتمعنا بشكل عام. نستطيع من خلالها رفع صوتنا بشكل أقوى أو الإعلان عن إضراب بدون التخوّف في الوقت الحالي من بطش المؤسسة أو استفرادها بالموظفين أو معلمي المدارس أو الأطباء أو غيرهم من أبناء مجتمعنا".

كما يدعو إلى تمكين جمعيّات العمل الأهلي والمجتمع المدني "بحيث تستطيع القيام بدورها في تقديم الخدمات وحماية مجتمعنا"، خاصة الجمعيات الحقوقية "والتي يجب أن تطوّر دورها في حماية السجناء، الأسرى السياسيين، وحقوقنا كمواطنين".

ويشدد على أهمية بناء منصّات إعلامية "تمكّننا من التعبير عن رأينا وإيصال صوتنا وموقفنا السياسي إلى المجتمع الإسرائيلي والعالم"، مشيرا إلى أن "الإعلام العبري منذ بداية الحرب تحوّل إلى بوق إعلامي للناطق بلسان الجيش الإسرائيلي.

ومنذ بداية الحرب تحوّلت الأستوديوهات في قنوات التلفزيون الإسرائيلية إلى جبهة تحريض مفتوحة ومسعورة تدعو إلى المزيد من القتل والدمار والانتقام بشكل يومي، وهمّشت وسائل الإعلام هذه أي صوت ينادي بوقف الحرب ولديه أي موقف إنساني أو يدعو إلى حلّ سياسي وليس إلى حلّ عسكري".