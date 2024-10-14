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اليونيفيل ترفض إخلاء مواقعها في جنوب لبنان

10/14/2024 7:08:55 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت / PNN-
رفضت قوات الامم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" إخلاء مواقعها بجنوب لبنان رغم تعرض مراكز البعثة لاعتداءات إسرائيلية خلال الأيام القليلة الماضية لإجبارها على ترك نقاط تمركزها.
وأكد النّاطق الرّسمي باسم "اليونيفيل" أندريا تيننتي في تصريح اليوم الاثنين، أن قوات البعثة قررت البقاء في مراكزها في جنوب لبنان استجابة لطلب مجلس الأمن الدولي، مشيرا الى ان الاعتداءات الاسرائيلية "ليست انتهاكا للقانون 1701 فحسب، بل انتهاك للقانون الدولي الإنساني".

وأضاف، أنّ "العمليّات الخاصّة بقوات الأمم المتحدة في الجنوب مستمرّة، لكنّ تحرّكاتها باتت محدودة لأنّ من الصّعب الخروج من المقرّات"، داعيًا جميع الأطراف للالتزام بتطبيق القرار 1701.

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