ماذا كشفت التحقيقات الإسرائيلية الأولية في هجوم بنيامينا؟

(MENAFN
- Palestine News Network
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الداخل المحتل / PNN- كشفت التحقيقات الأولية في إسرائيل تفاصيل جديدة حول حادثة استهداف طائرة مسيرة تابعة "لحزب الله" قاعدة عسكرية قرب بنيامينا توضح أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية رصدت المسيرة قرب نهاريا وتم تفعيل صفارات الإنذار.
وبحسب إذاعة جيش الاحتلال، فقد فقدت الدفاعات الجوية أثر المسيّرة بعد ذلك، لتنجح في الوصول إلى قاعة الطعام في معسكر تابع للواء غولاني وتنفجر، مما أسفر عن مقتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة 67، منهم 7 بحالة خطيرة.
وأضافت إذاعة الجيش أن إسرائيليين أبلغوا الشرطة بوجود طائرة مسيرة فوق منازلهم قبل دقائق من انفجارها، وبعد تواصل الشرطة مع وحدة المراقبة الجوية التابعة لسلاح الجو تم إعلامهم بأن المسيرة إسرائيلية.
وأشارت إلى أن المسيرة المهاجمة أطلقت صاروخا على قاعدة تدريب لواء غولاني قبل أن تصطدم بمكان تناول الطعام داخل القاعدة، مما يعيد للذاكرة استخدام الحزب هذا النوع من المسيرات المحملة بصواريخ للمرة الأولى في مايو/أيار 2024 عندما هاجمت مسيرة مزودة بصاروخين موقعا عسكريا إسرائيليا في المطلة.
من جانبها، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن التحقيقات الأولية أن المسيرة المستخدمة بالهجوم من طراز "شاهد 107′′، في حين قالت مصادر أخرى إنها من طراز "مرصاد" التي يتراوح مداها بين 150 و200 كيلومتر.
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