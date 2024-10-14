ماذا كشفت التحقيقات الإسرائيلية الأولية في هجوم بنيامينا؟

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN- كشفت التحقيقات الأولية في إسرائيل تفاصيل جديدة حول حادثة استهداف طائرة مسيرة تابعة "لحزب الله" قاعدة عسكرية قرب بنيامينا توضح أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية رصدت المسيرة قرب نهاريا وتم تفعيل صفارات الإنذار.

وبحسب إذاعة جيش الاحتلال، فقد فقدت الدفاعات الجوية أثر المسيّرة بعد ذلك، لتنجح في الوصول إلى قاعة الطعام في معسكر تابع للواء غولاني وتنفجر، مما أسفر عن مقتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة 67، منهم 7 بحالة خطيرة.

وأضافت إذاعة الجيش أن إسرائيليين أبلغوا الشرطة بوجود طائرة مسيرة فوق منازلهم قبل دقائق من انفجارها، وبعد تواصل الشرطة مع وحدة المراقبة الجوية التابعة لسلاح الجو تم إعلامهم بأن المسيرة إسرائيلية.

وأشارت إلى أن المسيرة المهاجمة أطلقت صاروخا على قاعدة تدريب لواء غولاني قبل أن تصطدم بمكان تناول الطعام داخل القاعدة، مما يعيد للذاكرة استخدام الحزب هذا النوع من المسيرات المحملة بصواريخ للمرة الأولى في مايو/أيار 2024 عندما هاجمت مسيرة مزودة بصاروخين موقعا عسكريا إسرائيليا في المطلة.

من جانبها، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن التحقيقات الأولية أن المسيرة المستخدمة بالهجوم من طراز "شاهد 107′′، في حين قالت مصادر أخرى إنها من طراز "مرصاد" التي يتراوح مداها بين 150 و200 كيلومتر.