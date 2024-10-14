مستعمرون يهاجمون المواطنين أثناء قطفهم الزيتون في قصرة جنوب نابلس

(MENAFN
- Palestine News Network
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نابلس/PNN- هاجم مستعمرون بحماية جنود الاحتلال، اليوم الاثنين، المواطنين أثناء قطفهم لثمار الزيتون في حقولهم ببلدة قصرة جنوب نابلس.
وقال الناشط الحقوقي فؤاد حسن، إن عددا من المستعمرين هاجموا بحماية الاحتلال، المواطنين أثناء قطفهم الزيتون في بلدة قصرة جنوب نابلس، وسط إطلاق الرصاص الحي تجاههم.
وكان المستعمرون قطعوا أمس، عشرات أشجار الزيتون لأحد المواطنين في البلدة.
وفي وقت سابق اليوم، أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي المزارعين
على مغادرة أراضيهم أثناء قطف ثمار الزيتون في بلدة بيت فوريك، شرق نابلس.
ومع دخول موسم قطف الزيتون في قرى وبلدات نابلس، تزايدت وتيرة الاعتداءات التي ينفذها المستعمرون بحماية الاحتلال
ضد المواطنين.
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