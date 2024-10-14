مستعمرون يهاجمون المواطنين أثناء قطفهم الزيتون في قصرة جنوب نابلس

MENAFN - Palestine News ) نابلس/PNN- هاجم مستعمرون بحماية جنود الاحتلال، اليوم الاثنين، المواطنين أثناء قطفهم لثمار الزيتون في حقولهم ببلدة قصرة جنوب نابلس.

وقال الناشط الحقوقي فؤاد حسن، إن عددا من المستعمرين هاجموا بحماية الاحتلال، المواطنين أثناء قطفهم الزيتون في بلدة قصرة جنوب نابلس، وسط إطلاق الرصاص الحي تجاههم.

وكان المستعمرون قطعوا أمس، عشرات أشجار الزيتون لأحد المواطنين في البلدة.

وفي وقت سابق اليوم، أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي المزارعين

على مغادرة أراضيهم أثناء قطف ثمار الزيتون في بلدة بيت فوريك، شرق نابلس.

ومع دخول موسم قطف الزيتون في قرى وبلدات نابلس، تزايدت وتيرة الاعتداءات التي ينفذها المستعمرون بحماية الاحتلال

ضد المواطنين.



