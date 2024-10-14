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الشيخ يطلع القنصل الفرنسي على آخر المستجدات السياسية

10/14/2024 6:09:00 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN- أطلع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، القنصل العام الفرنسي نيكولاس كاسيانيدز، اليوم الإثنين، على آخر المستجدات السياسية.

واستعرض الشيخ خلال استقباله كاسيانيدز، في
رام الله، تصعيد الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه البشعة بحق شعبنا في شمال قطاع غزة، كذلك الانتهاكات في الضفة، والتي كان آخرها قرار الاستيلاء على مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في القدس وتحويله إلى بؤرة استعمارية.

وأكد القنصل العام الفرنسي دعم بلاده للمسار السياسي الذي يدعم الاستقرار والأمن في المنطقة، ويؤدي الى حل الدولتين.

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