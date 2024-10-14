الشيخ يطلع القنصل الفرنسي على آخر المستجدات السياسية

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN- أطلع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، القنصل العام الفرنسي نيكولاس كاسيانيدز، اليوم الإثنين، على آخر المستجدات السياسية.
واستعرض الشيخ خلال استقباله كاسيانيدز، في
رام الله، تصعيد الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه البشعة بحق شعبنا في شمال قطاع غزة، كذلك الانتهاكات في الضفة، والتي كان آخرها قرار الاستيلاء على مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في القدس وتحويله إلى بؤرة استعمارية.
وأكد القنصل العام الفرنسي دعم بلاده للمسار السياسي الذي يدعم الاستقرار والأمن في المنطقة، ويؤدي الى حل الدولتين.
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