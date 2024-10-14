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شهداء ومصابون في قصف للاحتلال شمال وجنوب قطاع غزة

10/14/2024 5:08:58 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN استشهد اليوم الإثنين، ستة مواطنين وأصيب آخرون، في قصف لطائرات الاحتلال ومدفعيته، على مناطق متفرقة جنوب وشمال قطاع غزة.

وقال مراسلنا إن قوات الاحتلال استهدفت مجموعة مواطنين في مركز تموين بمخيم جباليا شمال قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد مواطنين وإصابة أكثر من 20 آخرين، وجرى نقلهم إلى مستشفى العودة في جباليا.

وأضاف أنه جرى نقل 13 إصابة إلى مستشفى كمال عدوان، جراء إطلاق طائرات الاحتلال المسيرة الرصاص على النازحين في مدرسة "الفوقة" خلف بركة أبو راشد في جباليا شمال قطاع غزة.

وفي جنوب القطاع، أشار مراسلنا إلى ان طواقم الإسعاف نقلت جثامين 4 شهداء من محيط مسجد الرحمة في مخيم الشابورة بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، لمجمع ناصر الطبي في خان يونس.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42,227 مواطنا، وإصابة 98,464 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

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