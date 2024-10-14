شهداء ومصابون في قصف للاحتلال شمال وجنوب قطاع غزة

(MENAFN
- Palestine News Network
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غزة/PNN استشهد اليوم الإثنين، ستة مواطنين وأصيب آخرون، في قصف
لطائرات الاحتلال ومدفعيته، على مناطق متفرقة جنوب وشمال قطاع غزة.
وقال مراسلنا إن قوات الاحتلال استهدفت مجموعة مواطنين في مركز تموين بمخيم جباليا شمال قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد مواطنين وإصابة أكثر من 20 آخرين، وجرى نقلهم إلى مستشفى العودة في جباليا.
وأضاف أنه جرى نقل 13 إصابة إلى مستشفى كمال عدوان، جراء إطلاق طائرات الاحتلال المسيرة الرصاص على النازحين في مدرسة "الفوقة" خلف بركة أبو راشد في جباليا شمال قطاع غزة.
وفي جنوب القطاع، أشار مراسلنا إلى ان طواقم الإسعاف نقلت جثامين 4 شهداء من محيط مسجد الرحمة في مخيم الشابورة بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، لمجمع ناصر الطبي في خان يونس.
وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42,227 مواطنا، وإصابة 98,464 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.
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