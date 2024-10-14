الاحتلال يجبر قاطفي الزيتون على مغادرة حقولهم في بيت فوريك

MENAFN - Palestine News ) نابلس/PNN- أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، الفلسطينيين على مغادرة أراضيهم أثناء قطف ثمار الزيتون في بلدة بيت فوريك، شرق نابلس.

وأكد رئيس مجلس بلدي بيت فوريك، حسين حج محمد، أن قوات الاحتلال استخدمت القوة لإجبار المزارعين على مغادرة الحقول الواقعة في الجهة الغربية من البلدة، مهددةً باعتقالهم في حال عودتهم لمواصلة عملهم.

وتتزامن هذه الحادثة مع سلسلة من الانتهاكات المستمرة بحق سكان البلدة منذ أيام، حيث تمنعهم قوات الاحتلال من الوصول إلى أراضيهم والعمل فيها.

و تتعرض الأراضي الفلسطينية خلال موسم قطف الزيتون السنوي لاعتداءات متكررة من قبل المستعمرين وجيش الاحتلال. ويواجه المزارعون باستمرار عوائق وممارسات تعسفية تحول دون الوصول إلى أراضيهم، ما يؤدي إلى خسائر مادية جسيمة ويزيد من معاناتهم اليومية تحت وطأة الاحتلال.