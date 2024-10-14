الاحتلال يفتش عدة منازل ويستولي على مركبتين في الخليل

(MENAFN
- Palestine News Network
)
الخليل/PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بلدة الكرمل شرق يطا، ونصبت حواجز عسكرية في عدة مناطق بمحافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.
وقال الناشط ضد الاستيطان أسامة مخامرة للوكالة الرسمية، إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة الكرمل وداهمت عددا من منازل المواطنين وفتشتها وحطمت محتوياتها، واستولت على مركبتين تعود ملكيتهما للمواطنين عبد الهادي مخامرة، وحربي الخطيب.
وفي السياق ذاته، نصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية على عدة مداخل لمدينة الخليل وبلداتها وفتشت مركبات المواطنين ودققت في بطاقاتهم الشخصية.
MENAFN14102024000205011050ID1108775603
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.