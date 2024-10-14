الاحتلال يفتش عدة منازل ويستولي على مركبتين في الخليل

MENAFN - Palestine News ) الخليل/PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بلدة الكرمل شرق يطا، ونصبت حواجز عسكرية في عدة مناطق بمحافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وقال الناشط ضد الاستيطان أسامة مخامرة للوكالة الرسمية، إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة الكرمل وداهمت عددا من منازل المواطنين وفتشتها وحطمت محتوياتها، واستولت على مركبتين تعود ملكيتهما للمواطنين عبد الهادي مخامرة، وحربي الخطيب.

وفي السياق ذاته، نصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية على عدة مداخل لمدينة الخليل وبلداتها وفتشت مركبات المواطنين ودققت في بطاقاتهم الشخصية.