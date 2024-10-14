رغم دعمها حرب الإبادة.. واشنطن تدعو إسرائيل لضمان أمن اليونيفيل بلبنان

MENAFN - Palestine News ) واشنطن/PNN- دعا الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الأحد، نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة "لضمان أمن" قوة السلام المؤقتة التابعة للأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل) والقوات المسلحة اللبنانية.

وجاءت دعوة أوستن الذي تقدم بلاده دعما بمليارات الدولارات لإسرائيل، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي، وفق بيان لوزارة الدفاع الأمريكية.

وفي 10 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، أعلنت قوات حفظ السلام في لبنان "اليونيفيل" إصابة جنديين من قوة حفظ السلام في لبنان جراء استهدف الجيش الإسرائيلي برج مراقبة للقوات الأممية بلبنان.

وبعده بيوم واحد، استهدف الجيش الإسرائيلي المدخل الرئيسي لمركز قيادة اليونيفيل في بلدة الناقورة جنوبي لبنان بقذائف مدفعية.

وذكر بيان الدفاع الأمريكية أن أوستن وغالانت بحثا آخر المستجدات في الشرق الأوسط.

وقال أوستن: "بدلا من العمليات العسكرية في لبنان، هناك حاجة في أسرع وقت ممكن إلى الخيار الدبلوماسي الذي يضمن سلامة المدنيين"، متجاهلا سقوط آلاف المدنيين بين شهيد وجريح بنيران إسرائيلية بلبنان.

وأعرب الوزير الأمريكي الذي تدعم بلاده إسرائيل في حرب الإبادة التي تشنها على غزة، عن قلقه بشأن الوضع الإنساني المتردي في القطاع، مؤكدا على ضرورة اتخاذ خطوات في للحيلولة من ذلك.

وقدم أوستن تعازيه لنظيره الإسرائيلي في مقتل جنود إسرائيليين جراء هجوم شنه حزب الله، الأحد، على قاعدة عسكرية جنوب مدينة حيفا شمالي إسرائيل وأسفر عن مقتل 6 جنود وإصابة 7 آخرون، وفق آخر محصلة.

وجدد أوستن في ثالث اتصال له مع نظيره الإسرائيلي منذ الخميس، على "التزام" الولايات المتحدة بأمن إسرائيل.

وفي وقت سابق مساء الأحد، أعلن "حزب الله" أنه هاجم بطائرات مسيّرة معسكرا للجيش الإسرائيلي في منطقة حيفا (شمال).

وقال الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد، إن 6 جنود قتلوا وأصيب 7 آخرون جراء الهجوم الجوي الذي شنه "حزب الله" على قاعدة عسكرية جنوب مدينة حيفا شمالي إسرائيل.

ومنذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، وسعت إسرائيل نطاق "الإبادة الجماعية" التي ترتكبها في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، لتشمل معظم مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، بالإضافة إلى عمليات توغل بري في الجنوب.

وأسفرت الغارات حتى مساء السبت عن ألف و488 شهيداً و4 آلاف و297 جريحا، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، وأكثر من مليون و340 ألف نازح، وفق رصد الأناضول لبيانات رسمية لبنانية.

ويوميا يرد "حزب الله" بصواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانبا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، حسب مراقبين.