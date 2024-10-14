(أونروا) تبدأ المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بقطاع غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
غزة - 14 - 10 (كونا) -- أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) اليوم الاثنين بدء المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في قطاع غزة.
وقالت (أونروا) في تصريح صحفي
انها وشركاءها بدأوا المرحلة الثانية من حملة تحصين الأطفال ضد شلل الأطفال في قطاع غزة بدءا من المناطق الوسطى.
وأضافت أن هدف الحملة هو الوصول إلى حوالي 590 ألف طفل دون سن العاشرة في جميع أنحاء قطاع غزة في أقل من أسبوعين.
واوضحت (أونروا) انه سيتم إعطاء جرعة من فيتامين (أ) للأطفال من عمر 2 إلى 10 سنوات لتعزيز المناعة وتقوية البصر ودعم النمو السليم من ضمن المرحلة الثانية لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال في قطاع غزة.
ومنذ ساعات الصباح توافدت العائلات الفلسطينية بشكل كبير إلي المراكز الصحية المعلنة مسبقا من خلال السلطات الصحية لتطعيم أطفالها.
وبدأت الحملة بالشراكة بين (أونروا) و(منظمة الصحة العالمية) و(اليونيسف) اضافة إلي السلطات الصحية بغزة رغم استمرار القصف علي المناطق وسط القطاع منذ ساعات الفجر.(النهاية)
و ا ب / م خ
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