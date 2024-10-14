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(أونروا) تبدأ المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بقطاع غزة

10/14/2024 4:45:46 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) غزة - 14 - 10 (كونا) -- أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) اليوم الاثنين بدء المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في قطاع غزة.
وقالت (أونروا) في تصريح صحفي انها وشركاءها بدأوا المرحلة الثانية من حملة تحصين الأطفال ضد شلل الأطفال في قطاع غزة بدءا من المناطق الوسطى.
وأضافت أن هدف الحملة هو الوصول إلى حوالي 590 ألف طفل دون سن العاشرة في جميع أنحاء قطاع غزة في أقل من أسبوعين.
واوضحت (أونروا) انه سيتم إعطاء جرعة من فيتامين (أ) للأطفال من عمر 2 إلى 10 سنوات لتعزيز المناعة وتقوية البصر ودعم النمو السليم من ضمن المرحلة الثانية لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال في قطاع غزة.
ومنذ ساعات الصباح توافدت العائلات الفلسطينية بشكل كبير إلي المراكز الصحية المعلنة مسبقا من خلال السلطات الصحية لتطعيم أطفالها.
وبدأت الحملة بالشراكة بين (أونروا) و(منظمة الصحة العالمية) و(اليونيسف) اضافة إلي السلطات الصحية بغزة رغم استمرار القصف علي المناطق وسط القطاع منذ ساعات الفجر.(النهاية)

و ا ب / م خ




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