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القمر الأحدب يقترن بزحل اليوم

10/14/2024 4:40:58 AM
(MENAFN- Al Watan) تشهد سماء الوطن العربي مساء اليوم، اقتران القمر الأحدب المتزايد بكوكب زحل، حيث سيفصل بينهما بمقدار 0.1 درجة باتجاه الأفق في منظر جميل بسماء الوطن العربي.
وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن كوكب زحل يشبه نجمًا متوسط اللمعان للعين المجردة، وذلك أن المسافة الظاهرية بين القمر وزحل يمكن رؤيتهما سويًا في مجال رؤية المنظار، مشيرًا إلى أنه عند رصد زحل من خلال تلسكوب متوسط الحجم لن يشاهد المنظر الجميل لحلقات الكوكب بسبب ميولها بمقدار 3.7 درجات بالنسبة لنا، مما يجعلها تبدو نحيلة للغاية بعكس السنوات السابقة. وكشف أبو زاهرة، أن بعض أجزاء من المنطقة الشرقية، والإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، وجمهورية اليمن، ستشهد حدث نادر، حيث سيتحرك القمر أمام كوكب زحل في ظاهرة تسمى الاحتجاب، وهو عبارة عن اختفاء جسم سماوي بواسطة جسم سماوي أخر يمر بينه وبين الراصد، وعادة يستخدم مصطلح "احتجاب" عندما يمر القمر أمام أحد النجوم أو الكواكب في دائرة البروج.
يذكر أن ما يحدث من حالات الاحتجاب للنجوم والكواكب الساطعة عدة مرات في السنة، هو أن القمر يتتبع نفس المسار تقريبًا عبر السماء كل شهر، وتنتهي السلسلة من الاحتجابات بعد بضعة أشهر عندما يتغير مسار القمر عبر السماء.

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