فيليب موريس: هناك طرق أفضل من الحرق - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) سواء أكانت حديقة منزلك واسعة أم شرفة صغيرة، فإن العناية بمساحاتنا الخارجية تمنحنا الهدوء والسكينة اللذين نحتاجهما بشدة، مما يساعدنا على موازنة جداول أعمالنا المزدحمة.

وكما يعلم كل بستانى ماهر، فإن المساحة الخضراء المليئة بالحياة تبدأ من الأرض وترتقى نحو الأعلى، فالتربة الجيدة هى المفتاح لرعاية الشتلات حتى تنمو وتصبح مجموعة غنية بالأزهار والأوراق الصحية.

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وتحتضن التربة الجيدة ثروة هائلة من الحياة، فيمكن أن يحتوى جرام واحد من التربة (ما يعادل ربع ملعقة صغيرة تقريبًا) على ما يصل إلى 10 مليارات من الكائنات الحية.

وفى دورة جميلة حقًا، فإن المادة المتحللة من بقايا النباتات الماضية هى ما يغذى موسم النمو التالى. سعياً نحو تحقيق الاستدامة، يحرص عشاق الزراعة المنزلية على تحويل مخلفات المطبخ والحديقة العضوية إلى سماد، مما يساعدهم على تعزيز نمو نباتاتهم بشكل ملحوظ.

يعتبر تحويل المخلفات إلى سماد خيارًا واعيًا لأسباب عديدة. منها أنه مفيد للنباتات ومفيد أيضاً للبيئة بشكل عام. حيث يساهم ذلك فى تقليل النفايات، والحد من انبعاثات غاز الميثان وثانى أكسيد الكربون الناتجة عن معالجة النفايات. بالإضافة إلى ذلك، تحتاج التربة التى تمت معالجتها بالسماد إلى كمية أقل من الرى ولا تحتاج إلى أسمدة صناعية.

ويعتبر تحويل المخلفات إلى سماد خيارًا أفضل بكثير من حرق أوراق الشجر وبقايا الحدائق. فعندما نحرق مخلفات الحدائق، فإننا لا نتخلص فقط من قيمتها الغذائية، بل نخلق أيضًا الدخان الذى يسبب العديد من الأضرار. فحرق أية مادة عضوية يصدر رائحة كريهة يتأذى منها الجميع، كما ينتج عنه العديد من المواد الكيميائية الضارة سواء كان ذلك فى الحديقة أو فى أى مكان آخر.

وبالمثل، فإن الخيار الأفضل دائماً هو عدم البدء بالتدخين أو الإقلاع عن السجائر والنيكوتين نهائياً، ولكن الواقع أن الكثير من المدخنين يرغبون فى الاستمرار فى التدخين، وبالنسبة لهؤلاء فإن البدائل الخالية من الدخان والتى تعتمد على تسخين التبغ فقط بدلا من حرقه، يمكن أن تقلل المخاطر بشكل كبير عن طريق التخلص من عملية الاحتراق. ولابد من العلم أن هذه المنتجات ليست خالية من المخاطر بشكل كامل، فهى تحتوى على النيكوتين الذى قد يسبب الإدمان، ولكنها أقل خطورة مما يجعلها خيارًا أفضل من الاستمرار فى تدخين السجائر التقليدية.

“البستنة” كلمة قد يختلف معناها من شخص لأخر، فالبعض يعتبرها نوعًا من إيجاد الشعور بالهدوء فى الطبيعة، بينما يعتبرها الآخرين بمثابة فرصة للاستمتاع بما زرعوه بأيديهم. ومع ذلك، بالنسبة لأى بستانى، هناك دائمًا بدائل أفضل من الحرق.

قد لا تكون على علم بذلك، ولكن هذا ينطبق أيضًا على حرق التبغ فى السجائر.

فعندما يتم إشعال السيجارة، يصدر مع الدخان الناتج ما يزيد عن 6000 مادة كيميائية ضارة. ويعتبر استنشاق هذه الكميات الكبيرة من المواد الكيميائية الضارة الموجودة فى دخان السجائر هو السبب الرئيسى للأمراض المرتبطة بالتدخين.



حرق مخلفات الحديقة يعتبر مضيعة لفرصة تحويلها إلى سماد مفيد، كما يؤدى إلى إنتاج دخان ضار.

يعتبر التسميد بديلاً جيدًا للاستفادة من نفايات الحدائق والمطبخ العضوية.

التسميد يزود النباتات بالعناصر الغذائية اللازمة لها للمواسم التالية. يساعد التسميد على تقليل حجم النفايات العضوية.



تطلق سيجارة واحدة مشتعلة آلاف المواد الكيميائية الضارة.

عدم البدء فى التدخين أو الإقلاع عن منتجات التبغ والنيكوتين تمامًا هو الخيار الأفضل دائما.

إن أفضل خيار للمدخنين البالغين هو الإقلاع عن التدخين نهائياً. لمن لا يرغبون فى الإقلاع عن التدخين، فإن البدائل الخالية من الدخان والتى لا تحرق التبغ تمثل خيارات أفضل مقارنةً بالاستمرار فى تدخين السجائر التقليدية، مع التأكيد على أنها ليست خالية من المخاطر وقد تسبب الإدمان.