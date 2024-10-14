شركة دونغ فانغ إلكتريك الصينية تكمل أكبر توربينات الرياح البحرية في العالم

(MENAFN
) أحدثت شركة دونغ فانغ إلكتريك كورب الصينية كبيرًا في قطاع طاقة الرياح البحرية من خلال الإعلان عن إكمال أكبر توربين رياح بحري في العالم. كشفت الشركة أنها طورت توربين رياح بحري بقدرة 26 ميغاوات، مما يمثل زيادة بنسبة 31 بالمئة في القدرة مقارنةً بأكبر توربين سابق لها، الذي كان ينتج 18 ميغاوات.
ولا يتفوق هذا التوربين الجديد على النموذج السابق لشركة دونغفانغ فحسب، بل يتفوق أيضًا على توربينات أخرى تم الإعلان عن خطط إنتاجها ولم تُصنع بعد، كما هو موضح من قبل وكالة انباء لتمويل الطاقة الجديدة (BNEF). يسلط هذا الإعلان الضوء على التقدم السريع في تكنولوجيا طاقة الرياح حيث تسعى الشركات للابتكار وتعزيز عروض منتجاتها.
كما تركز الشركات المصنعة على زيادة سعة توربينات الرياح البحرية لتحقيق كفاءة التكلفة من خلال توليد كميات أكبر من الكهرباء باستخدام وحدات أقل. ومع ذلك، على الرغم من هذه التطورات، لا يزال هناك حاجة ملحة لتقليل التكاليف، حيث تظل تكنولوجيا طاقة الرياح أكثر تكلفة من توليد الكهرباء من الوقود الأحفوري، وخاصة الفحم، في العديد من المناطق حول العالم.
كذلك تواجه الشركات الصينية المصنعة لتوربينات الرياح أيضًا مشهدًا تنافسيًا، حيث قامت بتسجيل عدة أرقام قياسية في سعة التوربينات في السنوات الأخيرة. إن الدافع نحو توربينات أكبر وأكثر كفاءة أمر حاسم لنمو الصناعة واستدامتها، خاصة مع تزايد الطلب العالمي على مصادر الطاقة المتجددة.
MENAFN14102024000045015839ID1108775365
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.