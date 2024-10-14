جولدمان ساكس يرفع توقعاته للنمو الاقتصادي للصين لعامي 2024 و 2025

(MENAFN
) قامت مجموعة غولدمان ساكس، وهي بنك استثماري أمريكي بارز، برفع توقعاتها لنمو الاقتصاد الصيني لهذا العام والعام المقبل. جاء هذا التعديل بعد إعلان بكين عن عدة مبادرات تهدف إلى تحفيز النمو، بما في ذلك خطط لزيادة الإنفاق العام التي تم الكشف عنها في وقت سابق من هذا الأسبوع.
كما يتوقع البنك الآن أن ينمو الاقتصاد الصيني، الذي يُعتبر ثاني أكبر اقتصاد
في العالم، بنسبة 4.9 بالمئة في عام 2024، وهو ما يُمثل زيادة عن تقديراته السابقة البالغة 4.7 بالمئة. بالإضافة إلى ذلك، قامت غولدمان ساكس
برفع توقعاتها لنمو الاقتصاد لعام 2025 من 4.3 بالمئة إلى 4.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مما يشير إلى نظرة أكثر تفاؤلاً للاقتصاد الصيني.
كذلك أشار محللو غولدمان ساكس، بما في ذلك هوي شان وليشينغ وانغ، إلى أن التدابير التحفيزية الأخيرة تعكس تحولًا في نهج صانعي السياسة الصينيين نحو إدارة السياسات الدورية وزيادة التركيز على إحياء الاقتصاد، وفقاً لغحدى التقارير، ويُعتبر هذا التحول ضروريًا حيث تواجه البلاد تحديات تتعلق بانخفاض ثقة المستهلك والضغوط الانكماشية المستمرة.
في مؤتمر صحفي عُقد يوم السبت الماضي، أعلنت وزارة المالية الصينية عن خطط لتقديم دعم مالي كبير لتعزيز برامج التحفيز الاقتصادي. ومع ذلك، لم تكشف الوزارة عن خطوات محددة لتعزيز الاستهلاك، والتي يعتقد بعض المحللين أنها ضرورية للتغلب على البيئة الركودية الحالية.
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