شركات التكنولوجيا تمسح بيانات الإنترنت الأساسية لتطوير الذكاء الاصطناعي التوليدية

(MENAFN
) تقوم الشركات التكنولوجية بمسح الإنترنت على نطاق واسع لجمع البيانات التي تدعي أنها ضرورية لتطوير الذكاء الاصطناعي التوليدي، وغالبًا ما تتجاهل القوانين المتعلقة بحقوق النشر والخصوصية. مع تزايد كمية المحتوى الذي تنشئه المستخدمون، تتطلع هذه الشركات بشكل متزايد إلى المشاركة في التعليم حول الذكاء الاصطناعي من خلال بيع أو ترخيص هذه المعلومات.
وبعبارات بسيطة، فإن أي محتوى شاركته عبر الإنترنت - سواء كان منشورًا قديمًا على مدونة، أو تغريدة محرجة، أو مراجعة حماسية لمطعم، أو صورة سيلفي ضبابية - قد تم جمعه واستخدامه كجزء من المواد التدريبية للذكاء الاصطناعي التوليدي. ومع تزايد الدعاوى القضائية والتحقيقات المتعلقة بالممارسات المشكوك فيها لهذه الشركات، هناك حركة متزايدة لمنح الأفراد مزيدًا من السيطرة على منشوراتهم على الإنترنت.
كما تقدم بعض الشركات الآن خيارات للمستخدمين للانسحاب من استخدام محتواهم لتدريب الذكاء الاصطناعي أو لمنع المعلومات الخاصة بهم من البيع لأغراض مماثلة. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن العديد من الشركات التي تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي تقوم بجمع البيانات من الويب، مما يعني أن محتواك قد يكون موجودًا بالفعل في قواعد بياناتها.
كذلك تزيد من تعقيد المسألة تردد الشركات للذكاء الاصطناعي في الكشف عن البيانات التي تجمعها أو تشتريها أو تستخدمها لتدريب نماذجها. لحسن الحظ، هناك طرق للانسحاب من تدريب الذكاء الاصطناعي لبعض الخدمات. على سبيل المثال، إذا كنت تخزن ملفاتك في خدمة "Creative Cloud" من أدوبي، يمكنك بسهولة الانسحاب من تحليل المحتوى من خلال زيارة صفحة خصوصية أدوبي، حيث يمكنك إيقاف الخيار بنقرة واحدة.
في حين يمكن لمستخدمي دردشة جوجل "جمنّي" إدارة خصوصيتهم عن طريق ضبط إعداداتهم. من خلال فتح "جمنّي" في المتصفح، والنقر على النشاط، واختيار خيار "إيقاف"، يمكن للمستخدمين تعطيل نشاط تطبيقات جمنّي واختيار الانسحاب من مراجعة المحادثات من قبل البشر. ومع ذلك، بينما يمنع هذا مراجعة المحادثات المستقبلية، فإنه لا يمحو البيانات السابقة، التي قد تبقى لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، وفقًا لمركز خصوصية "جمنّي" من جوجل.
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