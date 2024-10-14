صاروخ "ستارشيب" ينجح في الهبوط خلال اختبار الطيران الخامس

(MENAFN
) نجح معزز صاروخ "ستارشيب" الذي طوّرته شركة "سبيس إكس"، المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، في الهبوط خلال اختبار الطيران الخامس، وفقًا لما ذكرته وكالة الأناضول. يمثل هذا إنجازًا كبيرًا في جهود شركة "سبيس إكس" المستمرة لإنشاء نظام إطلاق قابل لإعادة الاستخدام يدعم الأهداف الطموحة لاستكشاف الفضاء.
كما بثت شركة "سبيس إكس" يوم الأحد الموافق 13 أكتوبر، اختبار الطيران الخامس لصاروخ "ستارشيب"، الذي يبلغ طوله 121 مترًا، مباشرةً على موقعها الإلكتروني. يعتبر هذا الاختبار مرحلة مهمة في تطوير هذا الصاروخ الضخم، والذي صُمم ليكون له دور رئيسي في المهام المستقبلية إلى الفضاء العميق. وقد أتاح البث المباشر للمشاهدين فرصة لمتابعة الإطلاق والهبوط في الوقت الفعلي، مما يبرز التقدم التكنولوجي الذي حققته شركة "سبيس إكس" في هذا البرنامج.
كذلك تمكن المعزز من الإطلاق من منصة الإطلاق في تكساس في الساعة 07:25 بالتوقيت المحلي (GMT-5)، وصعد إلى السماء قبل أن يعود بعد حوالي سبع دقائق. وبعد هبوط متحكم فيه، هبط المعزز بأمان مرة أخرى على برج الإطلاق، مما يمثل إنجازًا كبيرًا في سعي "سبيس إكس" لتطوير صواريخ قابلة لإعادة الاستخدام بالكامل. يوضح الهبوط الناجح تزايد موثوقية نظام "ستارشيب"، الذي صُمم لتقليل التكاليف وتحسين الكفاءة في السفر إلى الفضاء.
وبعد الهبوط الناجح، شارك إيلون ماسك حماسته على منصة "إكس" (المعروفة سابقًا باسم تويتر)، قائلاً: "اليوم حققنا خطوة كبيرة نحو الحياة متعددة الكواكب." وقد كان ماسك متحدثًا صريحًا عن رؤيته الطويلة الأمد لخلق مستعمرات على كوكب المريخ وتمكين البشرية من أن تصبح نوعًا متعدد الكواكب. كجزء من هذه الرؤية، تخطط "سبيس إكس" لإطلاق خمسة صواريخ "ستارشيب" مختلفة بدون طاقم إلى المريخ خلال العامين المقبلين، مما يدفع الحدود في استكشاف الفضاء والتكنولوجيا.
MENAFN14102024000045015839ID1108775360
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.