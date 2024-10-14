ناسا تستعد لإطلاق مركبة فضائية إلى "أوروبا" أحد أقمار المشتري

(MENAFN
) تستعد ناسا لإطلاق مركبة فضائية إلى قمر أوروبا الذي يدور حول كوكب المشتري، والذي يُعتبر أحد أكثر الأماكن الواعدة في البحث عن الحياة داخل نظامنا الشمسي. وتهدف المهمة إلى استكشاف ما إذا كان هذا القمر المغطى بالجليد، والذي يُعتقد أنه يحتوي على محيط شاسع تحت سطحه، يمتلك الظروف المناسبة لدعم الحياة، وفقًا لوكالة أنباء بريطانية.
كما ستطلق المركبة الفضائية "أوروبا كليبر"، التي تعمل بالطاقة الشمسية، على متن صاروخ "فالكون هيفي" من مركز كينيدي للفضاء في كيب كانافيرال. وستحمل المركبة تسعة أدوات علمية لجمع بيانات مهمة. وبعد رحلة تبلغ مسافتها 2.9 مليار كيلومتر وتستغرق حوالي خمس سنوات ونصف، من المقرر أن تدخل المركبة مدار كوكب المشتري في عام 2030.
بينما تم تأجيل الإطلاق في البداية بسبب إعصار ميلتون، لكن ناسا أعادت جدولته مبدئيًا ليتم في الساعة 1606 بتوقيت غرينتش يوم الاثنين. يثير العلماء اهتمامًا خاصًا بالمحيط المالح الموجود تحت قشرة أوروبا الجليدية، وفقًا للدراسات السابقة. وأشارت بوني بوراتي، عالمة الكواكب في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا ونائبة كبير العلماء في المهمة، إلى وجود أدلة قوية على أن مكونات الحياة موجودة على قمر أوروبا، لكنها أكدت أن المهمة تهدف إلى التأكد من توافر هذه الظروف.
في حين أن الهدف الرئيسي للمهمة ليس اكتشاف الحياة، فإن الغرض منها هو تقييم ما إذا كانت أوروبا تمتلك البيئة المناسبة لدعم الحياة. وتُعد "أوروبا كليبر" أكبر مركبة فضائية بنتها ناسا على الإطلاق للبعثات الكوكبية، حيث يبلغ طولها 30.5 مترًا وعرضها 17.6 مترًا وتزن حوالي 6,000 كيلوغرام. وتتمثل أهدافها الرئيسية في قياس سمك الطبقة الجليدية الخارجية لأوروبا، ودراسة تكوينه، وتحليل خصائصه الجيولوجية.
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