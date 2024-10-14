الرئيس المصري: حماية نهر النيل مسألة ذات أهمية وجودية

(MENAFN
) أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم الأحد الموافق 13 أكتوبر، أن نهر النيل هو المصدر الرئيسي للمياه في مصر، وأن الحفاظ على هذا المورد الحيوي هو مسألة وجودية. وأشار في كلمته خلال افتتاح النسخة السابعة من أسبوع القاهرة للمياه إلى ضرورة حماية الموارد المائية لضمان بقاء الشعب المصري.
كما دعا السيسي المجتمع الدولي إلى توفير التمويل اللازم والدعم التكنولوجي لتنفيذ مشاريع
وبرامج تهدف إلى تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة. وشدد على أن المياه تأتي على رأس أولويات مصر، حيث يشكل نهر النيل أكثر من 98 بالمئة من إمدادات المياه في البلاد، مما يجعله عنصراً أساسياً في حياة ورفاهية المصريين.
كذلك أشار الرئيس إلى التحديات العالمية التي يفرضها تفاقم أزمة ندرة المياه، مما يعزز الحاجة إلى التعاون الدولي. حيث أوضح أن مصر، انطلاقاً من التزامها العميق بهويتها الأفريقية، حيث أطلقت العديد من المبادرات والبرامج على المستوى القاري لمعالجة قضايا المياه، لا سيما خلال رئاستها الحالية لمجلس وزراء المياه الأفارقة.
في حين سلط السيسي الضوء على جهود مصر لتعزيز التعاون الثنائي في مشاريع المياه مع العديد من الدول الأفريقية، خاصة دول حوض النيل. وتشمل هذه المشاريع، الممولة بالكامل من مصر، حفر الآبار، إزالة الحشائش من المجاري المائية، إنشاء مراكز للتنبؤ بالأمطار، إعادة تأهيل الموانئ، وبالإضافة إلى بناء سدود لحصاد مياه الأمطار.
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