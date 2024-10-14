المعهد المصرفى: نركز على دعم القطاعات التى تعانى من ندرة الكوادر البشرية

MENAFN - Al-Borsa News) يستهدف المعهد المصرفى المصرى التركيز على دعم الإدارات والقطاعات التى تعانى البنوك من ندرة فى الكوادر البشرية فيها، خاصة فى مجالات المعلومات وأمن المعلومات. وتواجه البنوك تحديات حقيقية فى هذه القطاعات، بالإضافة إلى استمرار توجه المعهد نحو إفريقيا للعمل على تلبية احتياجات البنوك الإفريقية، مما يعزز ريادة مصر فى هذا المجال.

قال عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي، إن المعهد يقدم برنامجًا جديدًا تحت اسم“التدريب من أجل التوظيف فى قطاعات التكنولوجيا”، ويتم من خلاله الإعلان عن فرص تعيين فى البنوك بعد عملية اختبار دقيقة. ويتم تعيين المتدربين بعد تخرجهم، وفى بعض الأحيان، يتم تنظيم زيارات ميدانية للمتدربين داخل البنوك للتعرف على البيئة العملية.

موضوعاتمسح لـ”البورصة”: توقعات بتثبيت الفائدة نهاية الأسبوع مع ارتفاع التضخم بنك القاهرة يمنح“كريدت” 100 مليون جنيه لدعم المشروعات الصغيرة إتش إس بى سى يستهدف كبار المصرفيين فى خطة لخفض التكاليف

وبحسب تقرير الاستقرار المالي، تم إطلاق مبادرة“الأمن السيبراني” فى القطاع المصرفى المصرى خلال الفترة من 2018 وحتى 2023، وتستهدف تدريب وتخريج عدد من الكوادر والمتخصصين فى مجال الأمن السيبرانى والبنوك العاملة داخل مصر، بالتعاون مع المعهد المصرفى المصرى وكبرى الشركات الدولية المتخصصة فى هذا المجال. وتم إطلاق العديد من الدورات التدريبية ضمن المبادرة خلال عام 2024.

وأضاف نصير أن التدريب على أمن المعلومات السيبرانى ينقسم إلى نوعين؛ الأول هو تدريب موجه لجميع العاملين فى البنوك، مثل موظفى خدمة العملاء، والخزانة، والالتزام وغيرهم. ويتضمن هذا التدريب برامج لرفع مستوى الوعى لدى الموظفين وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لحماية معلومات البنك من عمليات الاختراق والاحتيال. يشمل ذلك كيفية التعامل مع البريد الإلكترونى واكتشاف الرسائل الاحتيالية، بالإضافة إلى استخدام الأجهزة القابلة للإزالة بأمان مثل“فلاش ميموري”.

وتتضمن بعض الدورات اختبارات قبل وبعد التدريب لقياس مدى استفادة المتدرب من الدورة التدريبية، حيث يتم وضع سيناريوهات عملية مثل إرسال بريد إلكترونى احتيالى كجزء من الاختبار. ويتم إعادة التدريب لمن لا يجتاز الاختبار بنجاح.

وأوضح أن النوع الثانى من التدريب على الأمن السيبرانى موجه للمتخصصين العاملين فى إدارات أمن المعلومات. يتلقون تدريبًا فنيًا مكثفًا يشمل التصدى لعمليات اختراق افتراضية لتقييم جاهزية البنك لمنع الهجمات السيبرانية. يتضمن ذلك أيضًا إجراء تدريب على كيفية التعامل مع حالة الاختراق حال وقوعها، والتدريب على إجراء ضبط الأدلة الجنائية الإلكترونية لتحديد أسباب وقوع الهجمات السيبرانية واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لتفادى تكرارها مستقبلاً.

وتناول تقرير الاستقرار المالى إطلاق أول أكاديمية رقمية“ديجيتال أكاديمى” فى مصر، بالتعاون مع مركز التمويل والتكنولوجيا وريادة الأعمال والمعهد المصرفى المصري، لصقل مهارات العاملين فى القطاع المصرفى المصرى فى مجال التكنولوجيا المالية والمجالات ذات الصلة.

وتقدم الأكاديمية برامج تدريبية وأخرى أكاديمية تشمل مجالات متنوعة. وقد بدأت الأكاديمية أولى برامجها الإعلامية“برنامج الابتكار” للتدريب على الابتكار فى 2023، والبرنامج الثانى هو“الذكاء الاصطناعى التوليدى فى التمويل”، والذى بدأ خلال عام 2024.

ويساهم المعهد فى تنفيذ خطط التحول الرقمى عبر تقديم برامج تدريبية للرقمنة تغطى كافة جوانب العمل المصرفى وتستهدف جميع المستويات، سواء للخريجين الشباب أو المستويات الإدارية العليا.

وأضاف نصير أن البرامج التدريبية الخاصة بالاستدامة تحظى حاليًا بزخم كبير، إذ يحظى هذا التوجه بدعم من البنك المركزي. وكان العام الماضى من أكثر الأعوام التى شهدت إقبالًا على برامج الاستدامة، لذلك يوليها المعهد اهتمامًا شديدًا.

وأوضح أن هناك إقبالًا من البنوك على البرامج الخاصة بتدريب القيادات العليا والكوادر المصرفية. وفيما يتعلق بالشباب المعينين حديثًا بالبنوك، ذكر أن كل وظيفة تستلزم تدريبًا متخصصًا لتطوير أداء الموظف بها. وبالنسبة للموظفين الطموحين الذين يسعون للترقى إلى مناصب قيادية، فإن الأمر يتطلب اكتساب مهارات إضافية بجانب تحسين الأداء الوظيفى الحالي.

ونصح نصير شباب الموظفين الراغبين فى الترقى بالتركيز على البرامج المتعلقة بتنمية المهارات القيادية، والاهتمام بمهارات قيادة التغيير والتكيف مع المتغيرات، الأمر الذى يعزز من فرصهم لتولى مناصب قيادية مستقبلًا. لأن المرونة والقدرة على التأقلم والقدرة على العمل الجماعى تعتبر من أهم السمات والمهارات المطلوبة فى الوقت الحالي. لذا، فإن المهارات الشخصية قد تكون أكثر أهمية من المهارات الفنية فى فرص الترقى.

ولا يقتصر دور المعهد المصرفى على تدريب العاملين بالقطاع المصرفي، ولكنه يمتد لرفع مستوى الوعى بين أفراد المجتمع على اختلاف فئاتهم، من خلال دورات تدريبية عن كيفية التعامل مع البنوك، والتى استفاد منها عدد كبير من الأفراد.

وقال نصير إنه بعد إطلاق منصة ريادة الأعمال، استفاد منها أكثر من 50 ألف رائد أعمال خلال 4 أشهر. وتحتوى المنصة على 4 دورات أساسية تساعد رواد الأعمال على استمرارية ونمو شركاتهم، وهى دورة عن علاقة البنوك بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتخطيط المالي، ومراحل تنفيذ المشروعات الناشئة ونموذج الأعمال.

فيما يتعلق بشركات التكنولوجيا المالية، أشار نصير إلى وجود برامج مخصصة لهذه الشركات التى تُعتبر جزءًا من القطاع المصرفي. فضلاً عن التعاون أيضًا مع شركات التكنولوجيا فى تقديم برامج حول استخدام الذكاء الاصطناعى فى التمويل وأمن المعلومات. فضلاً عن أن المعهد يقدم كذلك دورات لشركات التمويل العقارى والتخصيم.

وتناول نصير جهود المعهد بالجامعات المصرية، إذ نظم زيارات لعدد 24 جامعة مصرية، وتم عقد 14 جلسة توعية حضرها 2857 طالبًا، ووقع مذكرات تفاهم مع 9 جامعات بهدف المساهمة فى تقديم أفضل الكوادر المدربة لسوق العمل عن طريق تبادل الخبرات والمشاركة فى إعداد الطلاب والخريجين الجدد بالمهارات والإمكانيات اللازمة لسوق العمل أو للبدء فى مشروعات ناجحة ومنتجة تفيد الاقتصاد القومي.

وشارك المعهد فى مؤتمرات للتوظيف، وعقد ثلاث مجموعات تفكير جماعى مع طلبة الجامعات حول التوجهات الجديدة للشباب، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل لتدريب الطلاب على مستقبل التوظيف.

وأضاف أنه تم عقد دورات ضمن برنامج“التدريب من أجل التوظيف” لطلاب الجامعات، حيث سجل 3354 طالبًا وحضر منهم 1846 بالفعل. وبعد تخرجهم، يتم إدراجهم فى قاعدة بيانات تتيح للبنوك الوصول إلى الكوادر التى تحتاجها بسهولة للتعيين فى المجال المصرفي.

وكان المعهد المصرفى المصرى أطلق مبادرة“عشان بكرة” خلال عام 2012 تحت رعاية البنك المركزى المصرى لتحسين قدرة الأفراد على إدارة الأموال، وفهم واستخدام الخدمات المالية المختلفة، وذلك من خلال نشر التثقيف المالى للمساهمة فى الوصول إلى الشمول المالي.

وأطلق المعهد منصة التثقيف المالي، الوجهة الأولى للحصول على محتوى تعليمى للشباب والكبار والأطفال ورواد الأعمال ومقدمى الخدمات المالية.



