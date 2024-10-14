إنتاج ليبيا من النفط الخام والمكثفات يصل إلى 1.3 مليون برميل خلال 24 ساعة

(MENAFN
) أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا يوم الأحد أن إنتاجها من النفط الخام والمكثفات بلغ 1.3 مليون برميل خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما يشير إلى عودة الإنتاج إلى المستويات التي كانت عليها قبل أزمة البنك المركزي في البلاد. يأتي هذا التعافي بعد فترة من توقف الإنتاج التي أثرت على حقول نفطية رئيسية، ولكن الاستقرار الأخير في العمليات أدى إلى استعادة القدرات الإنتاجية السابقة.
كما أكدت المؤسسة الوطنية للنفط الأسبوع الماضي، جنباً إلى جنب مع الحكومة التي تتخذ من الشرق مقرًا لها، إعادة فتح جميع الحقول النفطية والموانئ التصديرية. وجاء هذا التطور بعد حل نزاع حول محافظ البنك المركزي، الذي أدى إلى تعطيلات كبيرة. وقد أدى استئناف العمليات إلى عودة الإنتاج اليومي لليبيا إلى 1.217 مليون برميل يوم الخميس الماضي الموافق 10 أكتوبر، وهو ارتفاع ملحوظ عن 1.158 مليون برميل في يوم الأربعاء الموافق 9 أكتوبر.
كذلك كانت ليبيا تنتج حوالي 1.3 مليون برميل من النفط الخام يوميًا قبل توقف الإنتاج في أواخر أغسطس وأوائل سبتمبر، مما أثر على حقول رئيسية مثل الشرارة والفيل والسدرة. وقد نتج هذا التوقف المؤقت في العمليات عن النزاعات الداخلية بين الحكومات المتنافسة في البلاد، التي تشهد حالة من الانقسام منذ عام 2014. وقد أثرت هذه الانقسامات بشكل متكرر على قدرة البلاد على الحفاظ على استقرار إنتاج النفط.
بينما حدث آخر انقطاع في 26 أغسطس، عندما أغلقت الحكومة في بنغازي الحقول النفطية وأوقفت معظم الصادرات احتجاجاً على قرار المجلس الرئاسي في طرابلس بإقالة محافظ البنك المركزي صديق الكبير. وقد عانت صناعة النفط الليبية، التي تشكل عماد الاقتصاد، من تعطيلات متكررة بسبب النزاعات السياسية منذ سقوط معمر القذافي في عام 2011، حيث تتنافس السلطات المتناحرة على السيطرة على موارد البلاد.
MENAFN14102024000045015839ID1108775309
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.