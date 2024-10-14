الاحتلال يفرج عن مصورين صحفيين ويبعدهما عن البلدة القديمة والأقصى

الاحتلال يفرج عن مصورين صحفيين ويبعدهما عن البلدة القديمة والأقصى
التاريخ
10/14/2024 2:06:53 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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القدس/PNN- أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، عن المصورين الصحفيين محمد الشريف وأمير عبد ربه، بعد اعتقالهما ليلة أمس في البلدة القديمة بالقدس.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أفرجت عن المصورين، شريطة الإبعاد عن البلدة القديمة، والمسجد الأقصى، لمدة أسبوع.
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