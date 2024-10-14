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الاحتلال يفرج عن مصورين صحفيين ويبعدهما عن البلدة القديمة والأقصى

10/14/2024 2:06:53 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس/PNN- أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، عن المصورين الصحفيين محمد الشريف وأمير عبد ربه، بعد اعتقالهما ليلة أمس في البلدة القديمة بالقدس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أفرجت عن المصورين، شريطة الإبعاد عن البلدة القديمة، والمسجد الأقصى، لمدة أسبوع.

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